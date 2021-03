Marvel’s Avengers è già morto? La promessa di Crystal Dynamics

Ammettiamolo, dopo il clamore iniziale dell’annuncio, le attenzioni verso Marvel’s Avengers di Crystal Dynamics sono andate sempre più scemando.

In parte il motivo sta nel fatto che il gioco si è presentato al lancio con una lunga serie di difetti, fortunatamente bilanciati da diversi aspetti positivi ma pur sempre presenti, come vi avevamo segnalato mesi fa nella nostra recensione.

A questo si è accompagnato un risultato non certo entusiasmante in termini di vendite, ben lontano da quelle che erano le aspettative del publisher Square-Enix.

Non dovrebbe quindi stupire che in molti temessero un vero e proprio abbandono di Marvel’s Avengers a se stesso, vista la carenza di nuovi contenuti nonostante le promesse fatte prima del lancio.

Avengers sembra avere ancora una lunga vita davanti a sé.

Oggi, però, i colleghi di GamingBolt riportano una notizia interessante: il team di Crystal Dynamics ha infatti confermato, di nuovo, di essere al lavoro su nuovi contenuti per il gioco.

Non solo: stando agli sviluppatori, il gioco verrà supportato ancora per anni a venire, proprio come previsto dai piani iniziali. Niente di lontanamente vicino ad un abbandono, dunque, anzi.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà a breve su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con tanto di update gratuito per chi possiede già le versioni per console di attuale generazione.

Sappiamo già, inoltre, che il gioco presenterà due modalità grafiche sulle console di prossima generazione – o almeno sarà così su PlayStation 5.

Attualmente, Avengers è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.