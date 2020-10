Spider-Man Remastered, ecco da quanto tempo è in sviluppo per PS5

Spider-Man Remastered ha avuto un autentico blowout di informazioni nella serata di ieri, quando abbiamo potuto finalmente vederlo in azione.

Il trailer e il gameplay a 60fps che sono stati mostrati hanno evidenziato un miglioramento palpabile rispetto alla versione originale per PS4 – ma quanto tempo c’è voluto per raggiungere questo livello di qualità?

Lo ha rivelato su Twitter James Stevenson, responsabile della comunicazione della software house di PlayStation Studios.

It's very gratifying to show the amazing work the team has been doing for the last year on this.

Look at that ray-tracing! 60fps footage! New Peter!

And of course, finally… the TASM suit. https://t.co/h2KuoUGOuI

— James Stevenson (@JamesStevenson) September 30, 2020