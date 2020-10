Nuovo volto di Peter Parker in Spider-Man, Barlog di God of War sulla polemica: fidatevi degli sviluppatori

I mesi recenti sono stati teatro di polemiche tra le più inaspettate, per il mondo dei videogiochi. Sappiamo che giugno è stato il mese in cui, per alcune scelte narrative (e alcune rappresentazioni all’interno del gioco) Naughty Dog ha fatto incetta di insulti a raffica per l’eccellente The Last of Us – Part II, e a quanto pare questi giorni a cavallo tra settembre e ottobre sono quelli in cui Insomniac Games raccoglie più di una perplessità circa il nuovo volto di Peter Parker nel suo Marvel’s Spider-Man Remastered.

Come vi abbiamo riferito alcune ore fa, infatti, la compagnia ha deciso di cambiare l’attore che presta il volto al protagonista del gioco, ottenendo reazioni discordanti: alcuni appassionati hanno fatto notare che il nuovo viso richiama molto quello di Tom Holland (che è Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe), altri lo hanno apprezzato rispetto al precedente, altri ancora fanno notare che ora Spidey è probabilmente molto giovane, per essere in qualche modo mentore del protagonista di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

A sinistra il volto di Peter Parker in Spider-Man (2018), a destra quello in Spider-Man Remastered (2020)

Soprattutto sui social, il dibattito non si è fatto attendere e in merito si è velatamente espresso anche Cory Barlog, director di God of War (e del futuro nuovo episodio), gioco dell’anno 2018. Sul suo profilo Twitter, Barlog ha semplicemente invitato i fan a fidarsi degli sviluppatori, perché nessuno meglio dell’autore di un’opera può sapere cosa sia meglio per quell’opera:

Fidatevi degli sviluppatori che creano le cose che amate, perché le amano anche loro.

Trust the developers who make the things you love because they love those things too.❤️ pic.twitter.com/RUlcMqdRqP — Cory Barlog 🖖 (@corybarlog) September 30, 2020

Il commento di Barlog ha a sua volta innescato commenti relativi proprio al caso The Last of Us – Part II che citavamo in apertura, tra ancora non si capacita delle reazioni e chi afferma di sentirsi «tradito» dalle scelte di Naughty Dog.

Altri appassionati hanno scritto increduli «stanno dando di matto perché hanno cambiato una faccia», mentre qualcuno si è concesso una battuta con meme per sottolineare che i giocatori innescano polemiche con una certa frequenza.

Spider-Man: Remastered sarà incluso nella Ultimate Edition di Miles Morales

Sulla questione del nuovo volto di Peter Parker si era trovato costretto a intervenire anche Bryan Intihar, direttore creativo per Insomniac, che aveva spiegato il punto di vista della software house.

Marvel’s Spider-Man Remastered potrà essere acquistato singolarmente all’interno di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales dal 19 novembre su PS5, o sarà già incluso nella Ultimate Edition di quest’ultimo, a 79,99€. Per ingannare l’attesa, avete già visto il video confronto tra PS4 e PS5?