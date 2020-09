Marvel’s Spider-Man PS5, l’aspetto del nuovo Peter infiamma la polemica

AGGIORNAMENTO: Bryan Intihar, creative director di Insomniac Games, si è visto costretto a rilasciare un piccolo comunicato ufficiale circa il cambio di volto di Peter Parker, definito dallo stesso Intihar «una necessità».

A few words from me on today’s news… pic.twitter.com/PpdWVuw4Mm — Bryan Intihar (@bryanintihar) September 30, 2020

ARTICOLO ORIGINALE: Poco fa, come avrete avuto modo di leggere sulle nostre pagine, Insomniac Games ha finalmente alzato il sipario sulla versione per console PlayStation 5 di Marvel’s Spider-Man, il classico titolo d’azione dedicato all’Arrampicamuri uscito originariamente su PS4.

Il gioco arriverà infatti su PlayStation 5 incluso nella Ultimate Edition di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, per il “pacchetto completo” dedicato a Spidey che i fan aspettano a braccia aperte.

Tra le differenze e i cambiamenti dell’edizione PS5 della prima avventura dell’Uomo Ragno, troviamo la presenza di nuovi asset e vari aggiornamenti, inclusa una modifica che a quanto pare sta facendo storcere (e non poco) il naso ai fan storici del personaggio.

Insomniac ha infatti deciso di mettere da parte l’attore John Bubniak, donando a Peter Parker il volto di Ben Jordan, le cui fattezze mettono in mostra invece il facial capture nelle animazioni dell’attore Yuri Lowenthal.

Sui social network, specie via Twitter, alcuni appassionati hanno mostrato tutto il loro disappunto verso questa scelta, ritenuta a grandi linee “discutibile”.

Hanno approfittato della riedizione del gioco per cambiare faccia a #PeterParker che adesso somiglia a #TomHolland.

Questo per mascherare il fatto che in 4K il #RayTracing non sarà attivo. Ah ma non vi preoccupate viaggia a 60FPS, ci mancherebbe altro!!! pic.twitter.com/fBH4CEo8RQ — Vecchio Joe (@XxJoe30031xX) September 30, 2020

A quanto pare, la somiglianza tra il “nuovo” Peter Parker e l’attore Tom Holland non è passata inosservata. Ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero che Holland è lo Spider-Man ufficiale del Marvel Cinematic Universe (e lo sarà ancora per diverso tempo).

Che Sony abbia voluto “accostare” il suo Spider-Man videoludico a quello cinematografico, in una maniera neanche troppo sottile? Con molta probabilità è esattamente così.

Al netto dello shock dei fan per il restyling di Peter, siamo certi che pad alla mano la versione PS5 di Marvel’s Spider-Man manterrà intatte tutte le caratteristiche che hanno fatto la fortuna del capitolo originale, con in più un comparto tecnico davvero al passo coi tempi.

Marvel’s Spider-Man Remastered sarà acquistabile dall’edizione standard di Miles Morales, oppure mettendo mano al pacchetto completo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition disponibile al prezzo di 79,99€.

Miles Morales sarà in ogni caso disponibile in Europa dal 19 prossimo come uno dei giochi di lancio di PlayStation 5.