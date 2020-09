Spider-Man Remastered: niente uscita fisica ma tanti miglioramenti su PS5

Marvel’s Spider-Man Remastered per PS5 non avrà un’uscita fisica, come confermato da Insomniac Games su Twitter.

Il gioco è stato annunciato a margine dell’ultimo showcase PlayStation la scorsa settimana, ma tante domande restano ancora senza risposta.

Tra queste, se sarà possibile acquistarlo a parte o sarà necessario prendere la Ultimate Launch Edition di Marvel’s Spider-Man Miles Morales da €80 per averlo.

no plans to release physically — Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2020

«Non ci sono piani per lanciarlo fisico», si legge in una risposta rapida dello studio alla domanda di un utente sui social.

Questo vuol dire che, quand’anche dovesse venire lanciato a parte, Spider-Man per PS5 potrà essere acquistato soltanto in digitale.

Ad un altro utente è stato spiegato che, in quanto remaster, non sarà possibile continuare la propria partita su questo gioco dall’originale PS4.

Spider-Man Remastered avrà aggiornamenti per gli asset del gioco originale oltre ad un aumento della risoluzione, e questo include pelle, occhi, capelli e animazioni facciali dei personaggi.

Il controller DualSense sarà sfruttato anch’esso, con feedback aptico e audio 3D, e ci saranno riflessi con ray-tracing, illuminazione migliorata, e molti più civili e veicoli nell’orizzonte visivo.

Come per Miles Morales, anche questa nuova versione del titolo originale conterrà una modalità a 60fps, e sono stati confermati nuovi trofei, nuove funzionalità per la photo mode e tre costumi inediti per l’Uomo Ragno.

Un’edizione molto ricca da un punto di vista tecnico, insomma, che dovrebbe dare subito un’idea di quello che PS5 sarà in grado di fare.