Ecco Spider-Man: Remastered su PS5: vediamolo in azione (col nuovo volto di Peter Parker)

Le novità a tema Marvel’s Spider-Man: Remastered sembravano nell’aria e così è stato: nella giornata odierna, Insomniac Games ha diffuso attraverso PlayStation Blog tanti dettagli su questo rifacimento del titolo uscito su PS4, che sbarcherà su PlayStation 5 come parte della Ultimate Edition di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, offrendovi così l’esperienza completa dedicata all’Uomo Ragno.

Passando a PS5, i cambiamenti non mancheranno. Insomniac, infatti, ha introdotto nuovi asset, nuove tecnologie e anche qualche aggiornamento, in modo da avvantaggiarsi delle caratteristiche della nuova console.

Tra le novità di Spider-Man: Remastered anche un nuovo volto per Peter Parker

Le novità grafiche per Spider-Man: Remastered

Prima di tutto, New York è stata aggiornata: sono stati migliorati i modelli e le texture, ma sono presenti anche luci e riflessi che si avvalgono del ray-tracing, per una resa più viva e più realistica al colpo d’occhio. Pensate ai riflessi sulle finestre dei grattacieli, che specchieranno tanto Spidey quanto l’ambiente intorno a voi.

A proposito di cambiamenti grafici, ce n’è anche uno grosso e decisamente importante che riguarda il volto del protagonista.

Un esempio dei riflessi che vedremo in Spider-Man: Remastered

Un nuovo Peter Parker

Per l’avvento su PS5 Insomniac non solo ha aggiornato «la pelle, gli occhi, i denti e le ombreggiature» di ogni singolo personaggio, passando anche per le ciocche di capelli, ma ha anche deciso di avere un volto tutto nuovo per Peter Parker, il protagonista.

L’attore che ha prestato il suo volto, e che sostituisce il precedente John Bubniak, è Ben Jordan, le cui fattezze sfoggiano invece il facial capture (nelle animazioni) dell’attore Yuri Lowenthal. Il risultato è mostrato di seguito e, secondo Insomniac, la resa «in-game è incredibile».

Le performance di Spider-Man: Remastered su PS5

Nello stesso post di annuncio, Insomniac Games ha anche confermato che, grazie alle specifiche di PlayStation 5, offrirà ai giocatori la possibilità di scegliere se dare priorità al frame rate rispetto alla risoluzione. In questo modo, il gioco potrà girare a 60 fps.

«Possiamo ora offrire un frame rate alto grazie alla Modalità Performance, che punta ai 60 fps! Questa vi consente di vivere l’inizio della storyline di Marvel’s Spider-Man come mai prima d’ora» assicurano gli sviluppatori. È stato anche condiviso un video che mostra il gioco in azione – e che potete trovare di seguito.

Inoltre, grazie all’SSD il gioco avrà caricamenti «quasi istantanei», si avvarrà dell’audio tridimensionale e sfrutterà tutte le caratteristiche tattili del controller DualSense. Esordirà anche una rinnovata Modalità Foto, che vi permetterà di cambiare l’outfit di Spider-Man anche dopo lo scatto, oltre che di spostare e aggiungere luci a piacimento alla scena.

E, a proposito di tute, il gioco ne proporrà tre inedite, tra cui la Amazing Suit – già mostrata in una prima immagine.

La Amazing Suit di Spider-Man su PS5

Vi ricordiamo che potrete ottenere Spider-Man Remastered in diversi modi: potrete comprarlo attraverso un menù in-game dall’edizione standard di Miles Morales (quest’ultima, acquistabile anche su PS4 e poi giocabile su PS5 per 59,99€). In alternativa, potete acquistare il pacchetto completo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition per 79,99€: all’interno di quest’ultimo troverete direttamente anche Remastered.

Miles Morales sarà uno dei giochi di lancio di PlayStation 5 sarà disponibile fianco a fianco con la console, dal 19 novembre prossimo. Rimanete ovviamente su SpazioGames per tutti gli ulteriori dettagli sui titoli next-gen.