Spider-Man, ecco il suo esordio esplosivo in Marvel’s Avengers

Finalmente è il momento di vedere in azione Spider-Man, dopo una lunga attesa per vedere questa nuova versione dell’eroe Marvel.

L’Uomo Ragno arriverà infatti all’interno di Marvel’s Avengers, in esclusiva per console PlayStation tra l’altro.

Proprio qualche giorno fa era arrivata l’ultima conferma rispetto alla data in cui Spider-Man sarebbe entrato nel cast del titolo.

Chissà se l’eroe riuscirà a risollevare le sorti di Marvel’s Avengers, che si è rivelato purtroppo un fallimento per stessa ammissione di Square Enix.

Peter Parker, e il suo alter ego supereroistico, era tra i personaggi più attesi del titolo già dall’inizio, quando Crystal Dynamics ne aveva rivelato l’esistenza.

Il merito va anche ad Insomniac, che con i suoi videogiochi ha saputo dare una controparte videoludica molto importante allo storico eroe Marvel.

Ma non solo sappiamo che Spider-Man arriverà in Marvel’s Avengers ma, grazie all’esclusiva di IGN US, possiamo anche vedere il primo trailer.

Ecco il filmato di presentazione del personaggio, che non contiene tanto gameplay ma ci permette di farci un’idea generale dello stile di gioco:

Ovviamente non potevamo non aspettarci grandi acrobazie ed un modo di combattere funambolico ed elegante, e dal trailer possiamo dire di essere stati accontentati.

Spider-Man sarà un personaggio gratuito per tutti gli utenti PlayStation, e sarà disponibile dal 30 novembre prossimo.

Marvel’s Avengers è disponibile anche all’interno di Xbox Game Pass, ma purtroppo Spider-Man non sarà un personaggio giocabile per gli utenti Microsoft.

Il titolo Crystal Dynamics, per quanto sia stato sfortunato, non è per fortuna il peggiore tra i suoi simili: c’è un altro videogioco Marvel che sta andando peggio.

Per quanto riguarda il fronte Insomniac, invece, i prossimi giochi dell’Uomo Ragno si potrebbero rivelare molto più corposi del previsto dal punto di vista narrativo.