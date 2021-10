Guardians of the Galaxy parte male: è meno giocato di Marvel’s Avengers

Guardians of the Galaxy è l’ultimo, grande, progetto videoludico dedicato a dei personaggi della Casa delle Idee, un’avventura single player in stile Marvel.

Il titolo si appoggia all’immaginario collegato a Guardiani della Galassia, i due film Marvel con protagonisti il gruppo di sgangherati eroi galattici, ma non disdegna riferimenti anche al mondo dei fumetti.

Un po’ come Marvel’s Avengers, l’altro discusso progetto legati ai franchise Marvel, che di recente è finito anche all’interno di Xbox Game Pass.

Un titolo dalle grandi potenzialità ma che, come Guardians of the Galaxy a quanto pare, non è partito esattamente alla grande (anche a causa di scelte poco felici).

Il titolo è disponibile da ieri sulle console di attuale e passata generazione, anche su Nintendo Switch tramite cloud, ed ovviamente su PC.

Proprio su quest’ultima piattaforma Guardians of the Galaxy non è partito con il piede giusto.

Come riportato da The Gamer, il titolo su Steam non è esattamente molto giocato, perché anche nel suo picco più alto non ha raggiunto neanche i 10mila giocatori contemporanei.

Stando ai dati di SteamDB, fino alla giornata di oggi ci sono stati una media 5-6mila giocatori collegati, un numero molto esiguo rispetto a quanto ci si poteva aspettare.

Per fare un confronto, proprio il citato Marvel’s Avengers poteva contare su un numero maggiore di giocatori in contemporanea, ed è stato considerato un fallimento in generale.

Se il paragone viene fatto con altri titoli di Eidos Montreal, Guardians of the Galaxy risulta quello meno giocato in assoluto, perché anche Shadow of the Tomb Raider e Deus Ex: Mankind Divided sono stati molto più apprezzati.

Non è bastata quindi la grande cura per la colonna sonora, tra le altre cose, a donare al titolo un appeal migliore.

E neanche un aspetto grafico importante, perché su PC i requisiti sono a tratti sorprendenti e richiedono un hardware di alto livello.

Vediamo se le cose si sistemeranno, anche perché il titolo è stato molto apprezzato dalla critica in generale (qui trovate la nostra recensione), e le reazioni dei giocatori sono comunque positive come feedback.