Marvel’s Avengers sarà disponibile su Xbox Game Pass, tra pochi giorni!

Colpo di scena per lo sfortunato Marvel’s Avengers, perché a brevissimo sarà disponibile su Xbox Game Pass per PC, Console e anche in Cloud!

L’avventura del titolo di Crystal Dynamics, uscito con le migliori intenzioni durante la passata generazione di console, non è andata esattamente nel migliore dei modi.

Marvel’s Avengers non ha mai ingranato effettivamente la marcia, e fin da subito ha dato l’impressione di essere un progetto dall’esito fallimentare.

Ma Crystal Dynamics non si è mai data per vinta, nonostante tutto, ed ha sempre promesso ai giocatori che avrebbe fatto il possibile per rilanciare il titolo.

E l’arrivo su Xbox Game Pass potrebbe essere esattamente quella seconda occasione di cui il titolo ha bisogno.

Lo ha comunicato direttamente Xbox tramite il sito ufficiale, spiegando anche quali saranno i contenuti che arriveranno sulla piattaforma Microsoft.

A non molto tempo dall’uscita dell’ultima espansione dedicata a Black Panther, Marvel’s Avengers sarà disponibile dal 30 settembre all’interno del catalogo di Xbox Game Pass.

Gli utenti avranno accesso all’esperienza completa del gioco, con tutti i contenuti gratuiti precedentemente pubblicati già inclusi, a partire dalla suddetta data.

Questo significa tutti gli eroi annunciati e pubblicati, così come le campagne e gli eventi che finora hanno fatto parte di Marvel’s Avengers. Tra cui anche War for Wakanda, la citata ultima espansione con protagonista T’Challa.

Oltre all’arrivo su Xbox Game Pass, per il titolo è anche tempo di anniversari. Crystal Dynamics annuncia che, dal 30 settembre al 4 ottobre, partirà l’evento Quad XP durante il quale i giocatori potranno fare scorte di punti esperienza per i propri eroi.

Per essere pronti ai contenuti di Marvel’s Avengers, qui trovate la nostra analisi dell’ultima espansione del gioco.

Il tutto in preparazione del grande arrivo di un personaggio a dir poco iconico della Marvel, che verrà lanciato tra pochissimo nel roster.

Pare che il titolo di Crystal Dynamics potrebbe avere a breve un nuovo rivale, perché Insomniac starebbe sviluppando un suo titolo multiplayer.