Spider Man 2, durante la storia bisognerà fare delle scelte molto importanti

Tra gli annunci più importanti dell’ultimo PlayStation Showcase c’è stato senz’altro il reveal di Marvel’s Spider-Man 2, il prossimo titolo di Insomniac Games.

Dopo il successo dell’originale Marvel’s Spider-Man su PlayStation 4, il team torna a lavorare con i personaggi più iconici della Casa delle Idee su PlayStation 5.

Il trailer, mostrato durante l’evento Sony, è sembrato così bello da sembrare irrealistico: il team di sviluppo ha svelato la verità al riguardo.

Di recente, sempre parlando di rumor e voci di corridoio, pare che in Spider-Man 2 verrà introdotto anche uno dei personaggi più amati del mondo di Peter Parker.

In Marvel’s Spider-Man 2 già sappiamo che ci sarà un secondo Uomo Ragno ad affiancare Peter, ovvero Miles che già abbiamo conosciuto in Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Non abbiamo idea di come i due eroi si avvicenderanno durante l’avventura, né come il giocatore potrà scegliere chi dei due interpretare… almeno fino all’arrivo del rumor odierno.

Stando a quanto riporta, Dualshockers infatti, pare che i giocatori avranno la possibilità di scegliere liberamente quale dei due personaggi utilizzare.

Un articolo apparso su Twitter sembra parlare di come la storia di Spider-Man 2 si svolgerà, ed emergono dettagli sul fatto che Peter Parker e Miles Morales potranno essere usati a piacimento.

Ovviamente non ci sono conferme da parte di Insomniac di alcun tipo, ma solo delle informazioni sommarie emerse dal rumor.

Nel caso si rivelasse fondato, però, questa potrebbe essere una grande svolta in termini di ritmo per il franchise. Sia dal punto di vista del gameplay ma anche della storia, perché i due personaggi affronteranno sicuramente in modo diverso gli snodi più importanti.

Una storia che, stando alle parole di un portavoce della Marvel, prenderà ispirazione addirittura da Star Wars in quanto a toni e scrittura.

Sono tante le notizie, più o meno confermate, che gravitano intorno a Spider-Man 2, qui le trovate tutte raccolte in un comodo articolo.

Insomniac Games non ha annunciato solo nuovi giochi sull’Uomo Ragno, ma anche su un amatissimo antieroe.