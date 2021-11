Spider-Man sta per tornare (e si mostra nel suo nuovo look)

L’arrivo di Spider-Man all’interno di Marvel’s Avengers è senza dubbio uno degli eventi più attesi dai fan, visto che l’Arrampicamuri diventerà presto personaggio giocabile).

Peter Parker è pronto a entrare di prepotenza nel vivo dell’azione al fianco di Iron Man e soci in esclusiva per le versioni PlayStation del titolo dedicato ai supereroi Marvel.

Del resto, l’Amichevole Spider-Man di Quartiere era stato riconfermato da Crystal Dynamics diverse settimane fa, cosa questa che lasciava intendere un rilascio ormai imminente.

Difatti, lo scorso 4 novembre è stata confermata l’uscita dell’Uomo Ragno entro e non oltre la fine del mese, in un evento a tema che promette di essere davvero notevole.

Ora, via Twitter, è stato mostrato il look ufficiale che avrà Spider-Man in questa sua “nuova” avventura all’interno di Marvel’s Avengers, un evento che promette di essere in ogni caso imperdibile per ogni fan che si rispetti.

«Le acrobazie ad alta quota dell’Uomo Ragno portano un modo completamente nuovo di vivere il gioco da soli o con gli amici» recita la descrizione ufficiale.

L’evento speciale vedrà Spidey in un viaggio per fermare una nuova minaccia mortale dell’AIM, facendo ovviamente squadra con gli Avengers per fermarla una volta per tutte.

Poco sotto, l’immagine che mostra Spider-Man in Marvel’s Avengers:

Gli sviluppatori non avevano mai fatto mistero di non aver mai smesso di lavorare a Spider-Man, confermando che il rilascio dell’Arrampicamuri era cosa certa.

Purtroppo, però, non è tutto rosa e fiori: solo pochi giorni fa Square Enix ha candidamente ammesso che Marvel’s Avengers è stato un disastro, al netto di ogni altra cosa.

Vero anche che Crystal Dynamics non vuole gettare la spugna, visto che è alquanto intenzionata a supportare il gioco per svariati anni, dando così modo a Captain America e compagni di riprendere quota.