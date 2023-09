Nintendo Direct del 14 settembre | Tutti gli annunci e i trailer

Sarà un anno davvero ricco anche in chiusura, questo 2023, per i videogiocatori armati di Nintendo Switch. Se durante la primavera, infatti, ci ha fatto compagnia soprattutto l'eccellente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, per questo autunno i nomi contano su produzioni come il ritorno di Mario RPG e l'inedito Super Mario Bros. Wonder. Ma, a quanto pare, ci saranno anche diverse altre sorprese.

A confermarlo è stata Nintendo stessa, che ha fissato per le ore 16.00 del 14 settembre 2023 un nuovo Nintendo Direct. Nell'appuntamento, che dovrebbe durare circa 40 minuti, vedremo da vicino numerosi videogiochi in arrivo sulla console ibrida della casa di Kyoto. Secondo le anticipazioni fornite dal publisher, si tratterà di produzioni in arrivo nel corso dell'inverno, quindi aspettiamocele tra la fine dell'anno e i primissimi mesi del 2024.

Il calendario del 2023 è già fitto di uscite, rimane da capire come si popolerà anche quello del 2024. Il prossimo anno, secondo i rumor, potrebbe peraltro essere anche quello dove vedremo novità anche in termini di hardware per Nintendo: anche su questo fronte rimaniamo in attesa di novità – ma difficile aspettarsene qualcuna già nell'evento di oggi, a meno di grosse sorprese.

Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo l'evento in tempo reale sul sito e, in questo caso, anche sul nostro canale Twitch, con Francesco Corica che commenterà live il Direct. Sul sito, invece, trovate il riepilogo che state leggendo (che sarà arricchito e aggiornato via via che il Direct proseguirà, quindi aggiornate pure la pagina del vostro browser di tanto in tanto) e le notizie dedicate agli annunci più imperdibili che arriveranno dall'appuntamento con Nintendo.

Di seguito, troverete il nostro recap del Direct.

Splatoon 3

Un video apre il Direct presentandoci le prossime novità in arrivo in Splatoon 3, il coloratissimo e tentacolare (è il caso di dirlo) shooter di casa Nintendo. La Torre dell'Ordine è parte dell'ondata 2 del pass di espansione del gioco.

In questo scenario, potremo potenziare il nostro personaggio via via che scaleremo i diversi piani. Arriverà nella primavera 2024.

Mario vs. Donkey Kong

Da GameBoy Advance, il furto dei giocattoli di Mario da parte di Donkey Kong non rimarrà impunito, in questo apprezzabile ritorno del gioco in due dimensioni. È evidente come Nintendo stia premendo forte sul brand Mario dopo il grande successo del film.

È anche possibile giocare in cooperativa locale per recuperare insieme tutti i giocattoli. Arriva il 16 febbraio 2024 su Switch, i pre-order sono aperti su eShop da fine Direct.

Prince of Persia: The Lost Crown

Diamo un nuovo sguardo al ritorno di Prince of Persia, che guarda alle due dimensioni per rinfrescare la saga. Confermato il lancio per il 18 gennaio.

Horizon Chase 2

Corse arcade con un comparto grafico leggero e stile cartoon. I tracciati sono piuttosto vari, potremo personalizzare le nostre auto e anche giocare in co-op e vs fino a quattro. Disponibile da oggi.

Super Crazy Rhythm Castle

Puzzle e platforming a ritmo di musica firmata Konami, per un'esperienza leggera.

Arriva il 14 novembre.

Spy*ANYA: Operation Memories

Stile squisitamente giapponese per questo titolo in cui dovrete godervi la vostra vita quotidiana e creare il vostro foto-diario pieno di bei ricordi.

Arriverà nel 2024.

Super Mario RPG

Nuovo scorcio dal ritorno di Super Mario RPG già confermato nel precedente Direct.