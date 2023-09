Nintendo Switch 2 sarà un vero salto tecnologico, tra 4K e DLSS integrato

Da mesi sono iniziate ad emergere informazioni relative a Nintendo Switch 2, sempre se si chiamerà così, e stavolta c'è una nuova serie di inizi dal punto di vista tecnologico della nuova console.

Mentre l'attuale Switch vende ancora tantissimo, anche su Amazon ovviamente, sembra che la Grande N sia già partita con le grandi manovre per il suo successore.

Più volte è stato dichiarato che Nintendo Switch 2 sia già stata mostrata a porte chiuse ad alcuni partner durante la Gamescom 2023, tanto che addirittura il dev kit sarebbe già nelle mani di alcuni team di sviluppo per iniziare a lavorarci.

Proprio dalla presunta prova a porte chiuse arrivano nuove informazioni, come riporta Wccftech, che trasportano Nintendo Switch 2 in una nuova generazione tecnologica.

L'informazione arriva da NateTheHate, insider che più volte si è rivelato affidabile anticipando informazioni veritiere, che ha spiegato come la nuova console della Grande N sia stata in grado di far girare The Legend of Zelda: Breath of the Wild in 4K e 60fps.

Nel corso della citata demo della Gamescom 2023, Nintendo Switch 2 è stata in grado di far girare The Matrix Awakens, la spettacolare demo in Unreal Engine 5 di qualche tempo fa. Il tutto per altro, con un effetto ray tracing anche migliore di quello che può impiegare Xbox Series X e con tempi di caricamento praticamente azzerati.

Questo perché Nintendo Switch 2 pare sia in grado di supportare la tecnologia NVIDIA DLSS 3.5, mentre The Matrix Awakens girava con la tecnologia DLSS 3.1 all'epoca.

Sembra quindi che Nintendo abbia intenzione di fare un passo in avanti notevole, sempre che queste storie vengano confermate non appena la Grande N vorrà togliere il velo sulla console.

Non che abbia fretta perché Nintendo Switch vende ancora tantissimo, per motivi molto solidi che Doug Bowser ha spiegato di recente.

La speranza è che la nuova console possa almeno risolvere definitivamente il problema del drifting dei Joy-Con, e anche in questo caso ci sono buone notizie.