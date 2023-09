F-Zero disponibile da oggi su Switch, ma non nel gioco che pensate

Nel corso del Direct, Nintendo ha alzato il sipario su F-Zero 99, un vero e proprio battle royale dedicato al celebre titolo racing.

Non si tratta quindi di un nuovo capitolo "next-gen", ma di un gioco per ben 99 giocatori disponibile dalla fine del Direct, per tutti gli utenti Nintendo Switch Online.

La descrizione ufficiale recita:

«F-ZERO ritorna come una battaglia royale per 99 giocatori! Gareggia sui classici tracciati di F-ZERO con le macchine del gioco originale per Super NES e percorri i tracciati in gare ad alta velocità. Ma attenzione, il tuo misuratore di potenza diminuisce se vai a sbattere contro piloti o guard rail. Se arriva a zero, sei fuori!»

Il gioco è infine compatibile con i controller SNES, per un'esperienza davvero retrò, in tutti i sensi.

Ricordiamo che il ritorno di F-Zero era stato anticipato alcuni giorni fa da un insider, notizia poi rivelatasi vera.

