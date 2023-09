Nuovo Nintendo Direct annunciato, ed è vicino

Pochi minuti fa è stato annunciato un Nintendo Direct per il 14 settembre alle 16 ora italiana, con 40 minuti di giochi per Nintendo Switch in uscita quest'inverno.

Oltre ai giochi che potete recuperare nel catalogo Nintendo Switch Online (abbonandovi anche su Amazon), c'è voglia di new entry.

Del resto, già nel corso dell’ultimo Nintendo Direct i fan di Mario hanno avuto una gradita sorpresa, visto che la diretta ha portato in scena tante novità sul nuovo capitolo.

Ora, come confermato via dalla Grande N, tra poche ore i possessori di Switch avranno nuovamente di che gioire.

Unisciti a noi per un #NintendoDirect dedicato ai titoli per #NintendoSwitch in arrivo questo inverno!



📅 14/09

🕓 16:00

⏳ Circa 40 minuti



Seguilo qui: https://t.co/sGfCVTAjEz pic.twitter.com/guy8FFxDJq — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 13, 2023

Durante la diretta potremo quindi scoprire ulteriori dettagli sui prossimi titoli in arrivo entro la fine dell'anno.

La presentazione verrà come di consueto trasmessa in diretta streaming sul sito di Nintendo Direct e sul canale YouTube di Nintendo Italia.

Ovviamente, per quanto ci riguarda seguiremo l'evento in diretta, riportandovi tutte le novità che saranno rese note per l'occasione.

Non sono da escludere annunci a sorpresa o altro, quindi è probabile che Nintendo possa decidere di mostrare giochi mai visti prima.

Di recente si è vociferato che il nuovo Direct potrà essere l'occasione per l'annuncio del ritorno di una storica saga Nintendo assente ormai da troppi anni.

Parlando invece del prossimo Super Mario Bros. Wonder potrebbe rappresentare un punto di svolta per la saga 2D, dopo che gli episodi New si erano "accontentati" senza innovare troppo. Ve ne abbiamo parlato ampiamente nel nostro speciale dedicato.

Restando in tema, nel corso di una recente intervista, il presidente Shuntaro Furukawa ha spiegato la visione di Nintendo per il futuro e per i suoi hardware, rivelando che le console devono sempre rivoluzionare il modo di giocare.