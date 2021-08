Soulslike, quante novità alla Gamescom: dall’italiano Soulstice a Dolmen

Soulslike è parsa la parola d’ordine della Gamescom 2021, con tanti nuovi giochi annunciati durante gli eventi della manifestazione agostana.

Il filone inaugurato da From Software e bagnato fino all’ultimo dal successo clamoroso di titoli come Sekiro Shadows Die Twice continua a produrre perle su perle.

Il prossimo passo “ufficiale”, proveniente cioè dalla casa giapponese, sarà Elden Ring, che introdurrà alcuni cambiamenti significativi rispetto alla formula di partenza.

Ed è proprio aspettando Elden Ring che abbiamo fissato la nostra classifica dei migliori soulslike, su cui però non facciamo spoiler.

Una classifica che potrebbe arricchirsi presto di nuovi elementi, se pensiamo che la prossima stagione videoludica sarà ricca di new entry sotto il profilo dei soulslike.

Il primo avvistato alla Gamescom 2021 – dove si è rivisto anche il seguito di Salt and Sanctuary – è stato Project Relic, dalla software house sudcoreana Project Cloud Games.

Il titolo è sviluppato da appena nove persone e ha una denominazione provvisoria. L’azione sarà multiplayer, mentre per l’uscita si sta puntando all’inizio 2023 su PC, PlayStation e Xbox.

Soulstice è invece made in Italy, firmato dalla nostra Forge Reply, per un lancio in programma per il 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Nel gioco, controlleremo Briar e Lute, due sorelle risorte una come Chimera con grandi poteri sovrumani e l’altra come fantasma. Entrambe saranno doppiate da Stefanie Joosten, Quiet di Metal Gear Solid V The Phantom Pain.

Un’altra new entry nel filone dei soulslike è Dolmen, stavolta con un’inclinazione fantascientifica e un finanziamento su Kickstarter alle spalle.

Dolmen porta la firma dello studio brasiliano Massive Work, ed è previsto per l’anno prossimo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. I giocatori vi dovranno svelare i misteri del sistema Reviam appena scoperto e padroneggiare i cristalli Dolmen.

Non si tratta delle uniche novità nel ramo dei soulslike, ad ogni modo: soltanto poche ore fa abbiamo saputo dell’imminente ritorno di Blasphemous con un sequel.

Inoltre, alla conferenza Xbox della Gamescom 2021, abbiamo assistito al re-reveal di Stray Blade, un titolo da tenere d’occhio.

A proposito di ritorni, c’è addirittura il padre di Lara Croft con le mani in pasta su un soulslike appena presentato, che sarà disponibile a breve in accesso anticipato.