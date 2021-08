Future Games Show Gamescom 2021 | Live – Tutti gli annunci e i trailer

Future Games Show ha ormai alcune edizioni al proprio attivo e torna con il suo carico di aspettative alla Gamescom 2021.

I big come Microsoft e il suo Xbox Game Pass hanno già dato negli ultimi due giorni, ma questo non vuol dire che gli annunci siano finiti qui.

Ci siamo goduti una conferenza Xbox non propriamente brillante, a dire il vero, che almeno ci ha regalato un lungo gameplay di Forza Horizon 5.

Dopodiché è toccato alla Opening Night Live di Geoff Keighley, che ha esibito la data d’uscita di Horizon Forbidden West e Halo Infinite, tra le altre cose.

Adesso, però, è il momento di un po’ di indie e titoli che generalmente faticano ad attirare l’attenzione del pubblico (ecco, a meno che non facciano parte di Xbox Game Pass, il che è un po’ triste a pensarci bene).

Future Games Show si propone da qualche tempo di fare proprio questo, mettere in risalto alcune delle produzioni minori perché, beh, sappiate che esistano.

Per la Gamescom, comunque, non ci saranno soltanto nomi poco noti ma anche numerosi publisher di primo piano, tra cui:

Modus

Pearl Abyss

Frontier Developments

Team17

Koch Media

Tripwire Interactive

La serata sarà condotta nientemeno che da Maggie Robertson, la Lady Dimitrescu di Resident Evil Village, e Aaron LaPlante, nientemeno che il Duca sempre dal survival horror di Capcom.

L’evento avrà una durata complessiva di 75 minuti e avrà inizio alle ore 22:00 in punto, per cui mettetevi comodo, procuratevi qualcosa da sgranocchiare e bere, e godetevi la serata in compagnia nostra & dei videogiochi più attraenti di prossima uscita.

Se, nel mentre, volete recuperare tutti gli annunci della Gamescom 2021 – niente paura, abbiamo un hub speciale con qualunque cosa potreste voler sapere della fiera tedesca.

Ore 22:00 – Future Games Show alla Gamescom 2021 ha inizio!

Ore 22:05 – Il primo trailer della serata è di Warhammer 40.000 Chaos Gate Daemon Hunters, in uscita nel 2022 per PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Il gameplay verrà mostrato a settembre 2021, invece, poiché quello di stasera era soltanto un assaggio in computer grafica.

Ore 22:06 – Un nuovo reveal è per il bizzarro Super Animal Royale, disponibile da oggi gratis – ed è esattamente quello che sembra.

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia accolgono un nuovo battle royale a base di curiosi, e violenti, animali.

Ore 22:08 – Life is Strange True Colors si mostra in un nuovo gameplay esclusivo, tratto dal Capitolo 2, una fase iniziale ma importante della storia.

Si tratta di un momento della storia in cui la protagonista si è stabilita ormai nella città che funge da ambientazione principale ma è ancora in una fase di elaborazione del lutto per la perdita del suo fratello.

Il lancio è in calendario per il 10 settembre per tutte le piattaforme (per Switch bisognerà attendere un altro po’, ma sempre quest’anno).

Ore 22:11 – Ora tocca a Sands of Aura, un nuovo dungeon crawler con combattimento punitivo e un sistema di personalizzazione del protagonista molto profondo.

Il gioco si aggiornerà dopo il lancio con nuovi nemici, nuovi boss e nuove isole, ma intanto il lancio è in programma per il 21 ottobre su Steam Accesso Anticipato.

Ore 22:13 – Project Downfall, The Last Cube, Aeon Drive, The Garden Path, To the Rescue, Berserk Boy, Inkulinati, Chicken Police, Coromon hanno tutti demo disponibili ora su Steam – semplicemente cercate Future Games Show su Steam per avere la lista completa con nove giochi da provare ora.

Ore 22:18 – Jurassic World Aftermath Part 2 arriva il 30 settembre su Oculus Quest – sì, dinosauri enormi ancora più enormi in realtà virtuale.

Ore 22:19 – Per gli amanti dei soulslike, un nuovo gameplay di Project Relic si è appena mostrato e sembra fare proprio al caso vostro.

Il gioco, che ha esibito un’intensa boss fight, è in uscita ad inizio 2023.

Ore 22:21 – Abbiamo assistito ad un nuovo e lungo gameplay del delizioso Moonglow Bay.

Il gioco è in uscito il 7 ottobre su Xbox (anche su Xbox Game Pass) e PC. Se vi piace pescare, avete finalmente qualcosa da fare su una console o un PC!

Ore 22:22 – In Sound Mind, un horror psicologico, esce il 28 settembre per console next-gen e PC, più avanti per Nintendo Switch.

Ore 22:23 – Rustler – un’interpretazione medievale degli originali GTA – arriva su console, compresa Switch, il prossimo 31 agosto. È già disponibile per PC.

Ore 22:25 – Salt and Sacrifice, il seguito dell’acclamato soulslike Salt & Sanctuary, è tornato a mostrarsi in un nuovo gameplay commentato da Ska Studios.

Il gioco è in rampa di lancio per PS4, PS5 e PC, facendo esordire per la prima volta nella serie una modalità cooperativa – oggetto della presentazione di stasera.

L’uscita è in calendario per inizio 2022.

(in aggiornamento)