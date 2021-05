Sony usa il povero Knack per dimostrare il successo di PS5

Nel suo ultimo incontro con gli azionisti, avvenuto per via telematica, Sony ha usato Knack per dimostrare il successo della lineup di lancio di PS5.

Il platform di Mark Cerny, che ha ricevuto anche un seguito per PlayStation 4, si è ritrovato suo malgrado insieme ad altri colleghi in una slide destinata ad incensare la console next-gen.

La piattaforma di nuova generazione sta cominciando a godersi le prime esclusive, come Final Fantasy VII Intergrade, in arrivo a brevissimo.

Il tutto mentre si affaccia all’orizzonte un nuovo modello, che è spuntato oggi in documenti ufficiali provenienti dal Sud America.

Kind of funny to see that even Sony uses Knack being bad to make a point (for the record, Knack 2 was very good!) pic.twitter.com/jKfzko4mWM — Stephen Totilo (@stephentotilo) May 27, 2021

La slide è stata condivisa sui social da Stephen Totilo (ex Kotaku ora alla guida di Axios Gaming) dopo essere stata preparata per gli azionisti del platform owner.

In sostanza, si tratta di una presentazione in cui viene sottolineato come PS5, escludendo prodotti come Returnal che fanno parte della finestra di lancio e non del lancio stesso, abbia avuto al day one una lineup di gran lunga superiore a quella di PS4.

L’immagine contiene la media voto di tre titoli pubblicati da PlayStation Studios contestualmente alle uscite di PS4 e PS5.

Questi i giochi coinvolti:

PS4

Resogun (84)

Knack (54)

Killzone Shadow Fall (73)

PS5

Sackboy Una Grande Avventura (79)

Demon’s Souls (92)

Spider-Man Miles Morales (85)

I dati parlano abbastanza chiaro: i giochi disponibili al giorno uno di PS5 hanno ricevuto voti molto superiori a quelli per PS4.

Punteggi medi che non sono bastati a Sony, però, per portarsi a casa il titolo di miglior publisher del 2020.

Una denominazione interessante è quella affiancata a ciascun titolo: Knack, Resogun e Sackboy vengono considerati soltanto A, mentre Killzone Shadow Fall, Spider-Man Miles Morales e Demon’s Souls vengono valutati tripla-A.

La classificazione come tripla-A o meno è abbastanza variabile a seconda dell’editore, e di recente abbiamo apprezzato la valutazione di Microsoft al riguardo, che ci aiuta a capire come funzioni questo meccanismo.

Nella stessa presentazione, Sony ha sottolineato come sia cambiata col tempo la fruizione dei videogiochi da parte del pubblico femminile.

Una percezione che ha evidentemente premiato, considerando le prestazioni di PlayStation 5 nonostante la scarsità di unità disponibili.