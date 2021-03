Il miglior publisher del 2020? Lo svela Metacritic

Per l’undicesimo anno di fila, il noto sito Metacritic ha raccolto e pubblicato la classifica dei migliori publisher di videogiochi per l’anno 2020, considerando esclusivamente le recensioni della critica.

La graduatoria è stata stilata grazie ad un punteggio generato dalla somma 4 criteri di valutazione interna al sito:

Media dei Metascore di tutti i giochi lanciati nel 2020: fino a 150 punti (premiati con 1.5 x della media del Metascore) Percentuale dei titoli valutati con un Metascore minimo di 75: fino a 100 punti (ad esempio: 80% = 80 punti) Percentuale dei titoli valutatati con un Metascore minimo di 49 o inferiore: fino a 100 punti (ad esempio: 20% = 80 punti) Numero di “grandi titoli” presenti, ovvero giochi con un Metascore di 90 o superiore e con minimo 7 recensioni all’attivo: 5 punti bonus per ciascun titolo facente parte di questa categoria

A raggiungere il primo posto del podio c’è SEGA con ben 327.2 punti, un traguardo reso possibile dal rilascio di titoli di spessore come il capolavoro Persona 5 Royal, che vi consigliamo caldamente nella nostra recensione.

Al secondo posto spicca la sorpresa Annapurna Interactive: il publisher indipendente americano occupa, con 322.9 punti, questa prestigiosa classifica distinguendosi su Metacritic per la totale assenza di recensioni negative.

Al terzo posto con 313.8 punti c’è infine Capcom – la quale dopo aver ridato lustro ai brand storici sta vivendo una seconda giovinezza – che ha recentemente consigliato ai giocatori, prima di mettere le mani su Resident Evil Village, di recuperare i capitoli precedenti della saga.

Per quanto riguarda invece le posizioni delle principali aziende del settore, segnaliamo:

Sony (Quarta posizione con 308.6 punti);

Microsoft (sesta posizione con 293.3 punti);

Nintendo (nona posizione con 284.7 punti);

Square Enix (undicesima posizione con 270.6 punti);

Ubisoft (quattordicesima posizione con 266 punti);

Bethesda Softworks (sedicesima posizione con 265.4 punti).

Fanalini di coda sono i tre colossi Electronic Arts, Take-Two Interactive e THQ Nordic che occupano rispettivamente la 21°, la 22° e la 29° esima posizione.

Va specificato che nella classifica di Metacritic sono presenti esclusivamente le aziende che hanno pubblicato almeno cinque titoli diversi nel corso dell’anno 2020 e che i giochi per iOS non sono stati considerati.

È bene inoltre notare che non sono state prese in considerazione altri fattori all’infuori delle medie voto, come ad esempio alcune battaglie lodevoli portate avanti da editori pro-supporto fisico.

Altri publisher si sono distinti per il rifiuto, almeno per il 2020, di aumentare il prezzo dei propri giochi, il che li distingue per il loro approccio consumer-friendly.