PS5, il nuovo modello spunta in un documento ufficiale: ecco cosa cambia

Un documento di omologazione del Perù avrebbe appena anticipato l’esistenza di un nuovo modello di PS5, che potrebbe arrivare molto prima del previsto.

Come riportato da Wccftech, all’interno di questo documento si fa riferimento ad una console di videogiochi prodotta da Sony, con il nome in codice di CFI-1015A, già vista in un’altra occasione riguardante la piattaforma del DualSense.

Ricordiamo che un report di inizio mese aveva effettivamente già anticipato che un nuovo design della console sarebbe potuto arrivare già nel 2022.

Non solo, ma la stessa Sony aveva aperto alla possibilità di ridisegnare la console per sopperire al problema dei semiconduttori assenti sul mercato e provare a renderla trovabile più facilmente.

Un nuovo modello di PS5 è stato avvistato in un documento ufficiale.

Questo nome in codice, associato al nuovo modello della console next-gen, era già stato utilizzato anche durante la registrazione di un nuovo modulo di comunicazione da utilizzare su PS5, dal nome assegnato M20DAL1.

La richiesta è stata inoltrata il 26 aprile ed approvata il 23 maggio: sicuramente non si tratta di un caso, dato che il documento di omologazione risulta registrato proprio nella stessa data, proprio per approvare l’ingresso di questo componente.

Potete consultarlo voi stessi dettagliatamente cliccando qui: all’interno troverete anche delle immagini che descrivono le specifiche tecniche del modulo di cui è stato approvato l’ingresso nel territorio.

In particolare, potrete vedere all’interno di questa immagine anche l’aspetto fisico del nuovo modulo, con foto scattate fronte e retro, oltre a diverse caratteristiche tecniche come frequenza di trasmissione e potenza.

Sembrerebbe dunque che un redesign di PS5 sia ormai imminente e che sarebbe solo questione di tempo prima che venga annunciato in tutto il mondo.

Non sappiamo con certezza quali altri cambiamenti siano in arrivo, ma sicuramente dovrebbe esserci questo nuovo modulo di comunicazione wireless.

Naturalmente vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori novità al riguardo, attendendo novità ufficiali da parte di Sony.

