Cos’è un tripla-A? La definizione “ufficiale” di Microsoft

Dalla causa in tribunale che sta coinvolgendo Epic Games ed Apple stanno emergendo sempre più dettagli interessanti riguardanti il mondo videoludico: chiamata a testimoniare, una responsabile di Xbox ha avuto modo di descrivere «ufficialmente» la definizione di un gioco AAA per conto di Microsoft.

Lori Wright, la vice presidente di Xbox Business Development, è stata infatti interrogata su diversi argomenti riguardanti la gestione di Xbox Series X e Series S, al fine di rendere noti in tribunale diversi dettagli dell’industria videoludica.

Una notizia particolarmente interessante emersa è che Microsoft, fin dalla prima Xbox, non ha mai guadagnato nulla dalle vendite hardware delle proprie console, dato che sono state sempre messe sul mercato in perdita.

Allo stesso tempo, ha anche chiarito che non ritiene né Apple né Nintendo delle dirette concorrenti e che la loro unica rivale si chiama PlayStation.

Il giornalista di The Verge, Adi Robertson, ha anche riportato alcune dichiarazioni particolari riguardanti i tripla-A: un avvocato ha infatti chiesto a Lori Wright di descrivere la differenza tra un titolo AAA ed altri generi di videogiochi.

La co-CEO di Xbox ha risposto che si tratta, principalmente, di una differenza nel modo in cui vengono sviluppati:

AAA games are “games where the developers have taken a design choice that they want to have [the game] rendered with all the compute power that the Xbox provides. So there are a lot of immersive games, very [“impactful”, i think] long storyline games,” says Wright.

— Adi Robertson (@thedextriarchy) May 5, 2021