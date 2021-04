PS5 da record, nonostante sia introvabile: battuta PS4

Questa notte Sony ha reso pubblici i propri dati finanziari, svelando ancora una volta quanto PS5 sia un incredibile successo in termini di vendite, nonostante sia attualmente quasi introvabile.

A tal proposito, Sony aveva già fatto sapere di aver chiesto ai propri fornitori di produrre un maggiore numero di componenti necessarie alla realizzazione della console next-gen, così da poter riuscire a produrne in maggiore quantità.

I record di vendita non erano passati inosservati nelle ultime settimane da parte degli analisti, che avevano già evidenziato gli incredibili numeri realizzati da PS5, di cui ora abbiamo conferme ufficiali.

I numeri di vendita di PS5, calcolati fino al 31 marzo 2021, sono a dir poco impressionanti: sono state infatti già vendute 7.8 milioni di console next-gen in tutto il mondo.

Per fare un confronto, l’analista Daniel Ahmad ricorda che nella scorsa generazione PS4 durante lo stesso periodo di tempo aveva venduto 7.6 milioni di unità, ma soddisfacendo interamente le richieste.

PS5 invece, come ben sappiamo, ha fatto questi numeri senza essere ancora riuscita ad entrare nelle case di tutti i giocatori che vorrebbero assicurarsela subito: la domanda è infatti ancora superiore all’offerta.

