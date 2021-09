Sony acquisisce un nuovo studio di sviluppo, e sono dei veterani

Sony non sembra volersene stare con le mani nelle mani, mentre continua il mercato degli studi di sviluppo anche l’azienda nipponica ci mette del suo.

L’ultima grande acquisizione dei PlayStation Studios furono i creatori di Returnal, apprezzatissima esclusiva PlayStation 5 della prima metà dell’anno.

L’acquisizione di Housemarque è stata un bel colpo, talmente notevole che anche Phil Spencer si è congratulato per la mossa vincente.

Un investimento che ovviamente porterà a tante belle cose per l’ecosistema PlayStation 5, tutte in esclusiva totale.

Oggi Sony annuncia un altro bel colpo, l’acquisizione di un nuovo studio che lavorerà da oggi in esclusiva totale sulle piattaforme PlayStation.

Attraverso il blog ufficiale, l’azienda nipponica ha rivelato l’ingresso di Firesprite all’interno dei PlayStation Studios, il 14esimo team della grande famiglia.

Un certo numero di membri del team erano assunti all’interno di Sony come parte di SCE Liverpool Studio, storico team britannico autore tra i tantissimi della saga di Wipeout.

L’unione scritta nelle stelle, verrebbe da dire, per Firesprite. Di recente, tra l’altro, il team sta lavorando addirittura a Star Citizen per la crezione di una modalità multiplayer che strizza l’occhio a Battlefield.

Sul blog ufficiale PlayStation è stata pubblicata anche una lettera di Graeme Ankers, Managing Director di Firesprite, di cui riportiamo un estratto:

«PlayStation ci ha dato la possibilità di creare una nostra IP, The Persistence, e ci è stata data la libertà creativa di esplorare, innovare, e pubblicare un survival horror di cui siamo immensamente fieri. Ora, come studio first party, sappiamo di avere il pieno supporto di PlayStation nel proseguire il nostro compito di combinare creatività ed innovazione tecnica per offrire alcune esperienze uniche ai fan PlayStation.»