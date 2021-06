Phil Spencer si congratula per Housemarque (ma sbaglia il nome)

Durante la giornata di oggi, in maniera sicuramente non troppo sorprendente (la notizia era infatti nell’aria da settimane), PlayStation Studios ha annunciato l’acquisizione del team di sviluppo Housemarque.

Lo sviluppatore del bellissimo Returnal, disponibile in esclusiva assoluta su console PS5 da alcuni mesi, è ora di proprietà di Sony Interactive.

Proprio il gioco in questione è stato infatti uno dei primi first-party a mostrare le unghie della console next-gen PlayStation, con meccaniche da roguelite che hanno senza dubbio permesso al gioco di farsi amare un bel po’.

Ora, come spesso accade in questi casi, anche la ‘concorrenza’ ha deciso di congratularsi con PlayStation per l’importante acquisizione di oggi.

Più in particolare, Phil Spencer – boss di Xbox – ha fatto gli auguri al team di sviluppo con un post via Twitter, compiendo però una svista davvero niente male.

Spencer ha infatti digitato erroneamente ‘hourmarque’ al posto di ‘housemarque, cosa questa che ha ovviamente scatenato l’ilarità della community.

Ovviamente, il buon Phil ha subito ovviato al problema, postando un secondo tweet in risposta a Hermen Hulst in cui si scusa per l’errore (con un bel po’ di autoironia).

Poco più in basso, il tweet di Spencer.

Let's try to spell this time, sorry about that. Congrats to you and the team @Housemarque. — Phil Spencer (@XboxP3) June 29, 2021

Mi dispiace, proviamo a scriverlo bene questa volta. Congratulazioni a te e al team Housemarque.

Sicuramente, la buona accoglienza di Returnal ha contribuito in senso positivo a questa acquisizione da parte di Sony, la quale darà i suoi frutti nei prossimi mesi, magari con l’annuncio di nuovi progetti non ancora rivelati.

Ma non solo: stando a un post errato del Twitter giapponese di PlayStation, ci sarebbe anche Bluepoint Games nel mirino di Sony.

Resta la certezza che l’acquisizione di oggi e quelle che verranno poi non sono in alcun modo una risposta alla strategia di Microsoft post-Bethesda.

Chissà se un secondo annuncio dell’acquisizione degli sviluppatori del remake di Demon’s Souls su PS5 non arrivi già nei prossimi giorni, magari accompagnato da quello relativo alla Director’s Cut di Ghost of Tsushima.