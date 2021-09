Sony apre uno studio AAA coi creatori di Metal Gear Solid e Resident Evil?

Sony potrebbe essere in procinto di dare alla luce un nuovo studio (per giochi Tripla A su PS5) in Giappone dedicato proprio alla creazione di giochi ad ampio budget in grado di attrarre un pubblico mondiale.

La voce proviene da una fonte che in precedenza aveva correttamente previsto che Sony avrebbe acquisito lo studio di sviluppo di Returnal, Housemarque, cosa poi avvenuta.

L’acquisizione ha infatti sorpreso gli addetti ai lavori fino a un certo punto, visto che si tratta solo di un tassello dell’attuale strategia di Sony pensata per il futuro di PS5.

A luglio, anche Nixxes Software (studio olandese che ha contribuito di recente allo sviluppo di Shadow of the Tomb Raider e Marvel’s Avengers) è stato ufficialmente assorbito da PlayStation Studios.

In particolare, diverse fonti indicano che Sony è interessata a creare una nuova IP allo stesso livello dei successi di Capcom come Resident Evil, Monster Hunter e Devil May Cry, incluso Metal Gear Solid di Konami.

Tutti questi giochi fanno gola non solo al pubblico giapponese, ma anche a quello occidentale, avendo raccolto una grande fanbase in tutto il mondo nel corso di diversi decenni.

La fonte paragona lo studio di Sony al nuovo studio di Microsoft The Initiative, fondato nel 2018 per creare videogiochi “quadrupla A”.

Inoltre, i rumor rivelano che Sony sta assumendo sviluppatori veterani del team che ha dato i natali a Resident Evil di Capcom, così come vari developer di rilievo da Square Enix e Konami. Secondo la voce, lo studio senza nome starebbe già lavorando a un nuovo gioco dal 2020.

Questo implica anche che Sony aveva intenzione di creare lo studio anche prima che la società ristrutturasse gli ex Japan Studios intorno al Team ASOBI all’inizio di quest’anno, mentre un’altra fonte indica che Sony prevede di annunciare sia il nuovo studio che il progetto nei “prossimi mesi”.

Il capo di PlayStation Studios Hermen Hulst ha precedentemente menzionato che Sony sta continuando a investire negli studi di gioco giapponesi, rivelando che la compagnia starebbe investendo in un loro “studio di sviluppo esterno fuori Tokyo”.

Se la dichiarazione sia o meno legata al vociferato fantomatico nuovo studio non è chiaro: sfortunatamente, al momento non ci sono altri dettagli, ragion per cui prendete la notizia con le proverbiali pinze.

Ricordiamo anche che Sony Interactive ha annunciato un nuovo PlayStation Showcase 2021, il quale si terrà la prossima settimana.

