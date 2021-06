Housemarque e PS5, ecco a cosa lavoreranno dopo l’acquisizione

Durante la giornata di ieri, 29 giugno, PlayStation Studios ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di Housemarque, talentuoso studio finlandese con cui ha lavorato in esclusiva per diverso tempo.

Autori dell’apprezzato Returnal per PS5, si tratta solo dell’ultimo titolo realizzato in collaborazione con Sony.

L’acquisizione è però un passo molto importante per lo studio, che da ora in avanti potrà contare sul supporto attivo e sul budget messi a disposizione da PlayStation.

Ora, l’amministratore delegato di Housemarque ha indicato che lo studio continuerà a sfruttare l’esperienza acquisita con Returnal, promettendo però grandi passi avanti dal punto di vista qualitativo.

«Come prima cosa, penso che esamineremo ciò che abbiamo fatto fino ad oggi», ha detto Ilari Kuittinen a GQ (via VGC), quando gli è stato chiesto se sarebbero tornati ai giochi arcade 2D che hanno fatto la fortuna del team, come ad esempio Super Stardust HD o Resogun.

«Certamente Returnal è stato una sorta di trampolino di lancio per noi», ha aggiunto. «Quando pensiamo ai titoli futuri, saranno ancora più grandi e ancora più ambiziosi».

«Penso che Sony sia il partner nella posizione migliore per aiutarci nel produrre giochi. Ammettiamolo, questi sono alcuni dei migliori sviluppatori di giochi al mondo. Siamo davvero orgogliosi di far parte del gruppo e speriamo di imparare molto da loro».

Nell’immediato, però, i dipendenti di Housemarque si prenderanno una pausa, come confermato da Kuittinen.

Parlando con Famitsu in una seconda intervista, l’amministratore delegato ha infatti reso noto che l’intenzione primaria è quella di far crescere e rafforzare il team composta da 80 persone.

«Miriamo a diventare un’organizzazione più solida, riempiendo i pezzi mancanti e aggiungendo nuovi talenti al team per garantire una solida scalata. Non vogliamo crescere troppo in fretta».

