PS5 Pro, il reveal è imminente? Sbucano data e prezzo

PS5 è ormai diventata la console di punta di casa Sony, dopo un lancio avvenuto lo scorso mese di novembre (nel bel mezzo di una pandemia mondiale).

La piattaforma che ha dato i natali a titoli come Returnal è sicuramente entrata nelle case di tantissimi giocatori, nonostante i ben noti problemi di scorte di questi mesi.

La moria di console disponibili nei negozi non sembrano infatti vedere la proverbiale luce alla fine del tunnel, sebbene ciò non sembra aver fermato i numeri sempre in crescita.

Difatti, è di pochi giorni fa la notizia che Sony ha orgogliosamente tagliato un traguardo realmente sorprendente con la sua PlayStation 5, in grado di bissare il risultato ottenuto a luglio.

Ora, come riportato anche da Wccftech, si sta iniziando a fare strada una notizia che – se confermata – farà sicuramente molto discutere.

Il canale YouTube Moore’s Law is Dead ha reso noto che in occasione del PlayStation Showcase di domani Sony potrebbe alzare il sipario anche una vera e propria PS5 Pro.

Il presunto leaker azzarda inoltre che la nuova piattaforma uscirà entro la fine del 2023, o al massimo entro la fine del 2024.

Sempre stando alle indiscrezioni, la fantomatica PS5 Pro avrebbe dalla sua una nuova APU AMD con IP CPU/GPU mai visti prima e tecnologia FiedelityFX Super Resolution di AMD con una risoluzione da 4K-8K.

Sembra inoltre che questo nuovo modello sarà piuttosto costoso da produrre, tanto che prezzo potrebbe oscillare tra i 600 e i 700 dollari.

Ovviamente, al momento si tratta solo di indiscrezioni assolutamente non confermate dalla casa di produzione giapponese.

Ricordiamo che il nuovo PlayStation Showcase, si terrà durante la giornata di domani, più precisamente giovedì 9 settembre, alle 22 ora italiana.

Ma non solo: si vocifera anche che durante l’evento previsto tra poche ore sarà finalmente il momento di vedere God of War Ragnarok.

Avete già letto anche che Sony ha da poco svelato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus nel mese di settembre?