Solo il 26% degli incassi di EA arriva dalla vendita dei giochi

EA ha comunicato che, nel corso del 2020, solo il 26% dei suoi guadagni è derivato dalle vendite di giochi. Il restante è da attribuirsi a DLC, microtransazioni, live service e mercato mobile.

Il publisher di FIFA 21 ha condiviso un gran numero di informazioni sull’ultimo anno finanziario nel corso di un focus sui profitti relativi all’ultimo trimestre.

I fan del titolo calcistico attendono con ansia l’annuncio della prossima uscita, e alcune novità sono in dirittura d’arrivo: EA si appresta a presentare i suoi nuovi titoli nel corso dell’estate.

Spostandosi sul fronte degli sparatutto, si passa inevitabilmente a Battlefield 6: la stessa azienda aveva lasciato intendere, tramite un tweet, che qualcosa stesse per arrivare. Dopo qualche ritardo, dovuto a cause di forza maggiore, è stata comunicata una finestra temporale per il reveal del titolo di DICE.

Nel corso dell’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2021, EA ha incassato la notevole somma di $6.19 miliardi di dollari, ma solo il 26% di questa cifra è attribuibile alla vera e propria vendita di giochi (via TheGamer).

Il restante 74% degli introiti è arrivato da DLC, microtransazioni, mercato mobile e servizi live.

Nel periodo preso in esame, il publisher ha rilasciato 13 nuovi giochi, con un guadagno totale che rende chiaro come la “guerra” alle loot box abbia effettivamente avuto un effetto quantomeno marginale sul totale del fatturato.

Lo stesso Fifa Ultimate Team, del quale si è molto parlato in tempi recenti, soprattutto in relazione alle già citate loot box e al gioco d’azzardo, è cresciuto del 16% su base annua.

È stato il giornalista Geoff Keighley, a menzionare l’argomento nel seguente tweet:

Video games: evolving and changing.

– Just 26% of EA revenue came from premium game sales. The rest was from live service, DLC, mobile, microtrans.

– Ubisoft is shifting away from 3-4 premium AAA titles a year, plans to launch “high-end free-to-play” games.

Thoughts?

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 11, 2021