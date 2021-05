Battlefield 6: il reveal ufficiale ha una data

Battlefield 6 è il nuovo capitolo della saga di sparatutto in soggettiva targata DICE, il quale dovrebbe chiamarsi semplicemente Battlefield.

Dopo il quinto episodio, i fan della serie sperano che il prossimo episodio riporti il franchise sulla cresta dell’onda.

Dopotutto, da settimane si parla del fatto che il gioco potrebbe avere un’ambientazione futuristica e che tra gli scenari principali ci sarebbe anche il Giappone.

Ora, attraverso un breve post sul profilo ufficiale Twitter, gli sviluppatori hanno confermato che il reveal del gioco avverrà durante il prossimo mese di giugno di quest’anno.

Words that rhyme with Soon: June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

Al momento non stato ancora reso noto il giorno esatto in cui il nuovo Battlefield verrà mostrato al grande pubblico, sebbene i primi dettagli arriveranno quasi certamente nelle prossime settimane.

Giorni fa l’insider Tom Henderson aveva parlato di cosa ci riserverà il trailer, rivelando anche ulteriori dettagli sul meteo e sul mondo di gioco.

Ma non solo: il nuovo episodio potrebbe darci la possibilità di radere al suolo intere città grazie a una distruttibilità degli ambienti molto migliore rispetto al passato.

Di convesso, Jeff Grubb aveva inizialmente anticipato un reveal per il mese di maggio, per poi correggersi in un tweet successivo, il quale precisava proprio giugno come possibile finestra d’annuncio.

Un motivo del posticipo sarebbe da ricercare nientemeno che nella caduta dei rottami del razzo cinese (caduto poi nell’Oceano Indiano), come segnalato dal già citato Henderson.

Nelle scorse settimane è arrivata anche la rettifica circa la presunta battle royale che sarebbe stata disponibile al day one (con buona pace degli “odiatori” di Call of Duty Warzone).

Battlefield 6 potrebbe arrivare esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, snobbando quindi la passata generazione di console.