Battlefield 6, ora sappiamo quando uscirà (e per quali piattaforme)

EA ha appena confermato tanti dettagli su Battlefield 6, di cui adesso non resta solo che aspettare il reveal ufficiale: adesso sappiamo infatti quando uscirà e su quali piattaforme.

Durante una call con i propri investitori trascritta per intero da Alphastreet, il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha infatti deciso di svelare ufficialmente dettagli sul successore di Battlefield V.

Negli scorsi era già stato svelato quando ci sarebbe stato il reveal di Battlefield 6, che sappiamo avverrà ufficialmente a giugno di quest’anno.

In ogni caso, c’è chi ritiene che già questa settimana potrebbe arrivare un trailer: ci sarebbe infatti un indizio a tema «musicale» a suggerirlo.

Battlefield 6 sarà un cross-gen ed uscirà entro Dicembre 2021.

Uscendo dalle speculazioni e rimanendo però in tema di dichiarazioni ufficiali, Andrew Wilson ha specificato chiaramente che Battlefield 6 sarà un titolo cross-gen: sarà infatti lanciato non solo su PS5 e Xbox Series X, ma anche su PS4 e Xbox One.

Il CEO di Electronic Arts ha infatti dichiarato che seguiranno la stessa strategia adoperata con i loro titoli sportivi:

«Battlefield [6] sarà disponibile disponibile sia per la current gen che per la next-gen, e lo stesso vale per i nostri giochi di sport».

Ha anche parlato nello specifico di come il prossimo Battlefield riuscirà a sfruttare la potenza della next-gen per mettere in luce maggiormente le caratteristiche del prossimo titolo:

«Ciò che potremo fare in rispetto alla quantità di tipologie di gioco possibili e per la natura della distruzione possibile solo su Battlefield per noi rappresentano davvero delle opportunità next-gen […] grazie alla maggiore potenza di calcolo della memoria e per l’output delle nuove console».

Hanno inoltre confermato che la data d’uscita prevista sarà entro dicembre 2021: è plausibile dunque che, come successo per altri capitoli della saga, il mese indicato possa essere quello di novembre.

EA Play 2021: annunciata la data

Electronic Arts ha inoltre annunciato da poco quando si svolgerà esattamente l’EA Play 2021, la presentazione in cui mostreranno tutte le novità attualmente in cantiere per la compagnia.

Nonostante il reveal di Battlefield 6, come già anticipato, avverrà a giugno, l’EA Play tornerà esattamente il 22 luglio 2021.

A confermarlo è stata la stessa compagnia con un post sui profili social:

EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm — Electronic Arts (@EA) May 11, 2021

È stata dunque smentita la voce che voleva Battlefield 6 rimanere un’esclusiva next-gen, anche se il leaker si era mostrato cauto dicendo semplicemente di non aver semplicemente sentito alcuna notizia riguardante versioni PS4 e Xbox One.

In attesa che arrivi il reveal trailer ufficiale, sarebbero già trapelate in rete alcune immagini ufficiali dal gioco.

Un insider avrebbe inoltre svelato che il prossimo Battlefield dovrebbe includere un realistico meteo dinamico, isole deserte e tanto altro ancora.