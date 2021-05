Quando sarà annunciato FIFA 22? EA svela le sue carte

FIFA 21 sta per lasciare spazio, come ogni anno, a FIFA 22 – ma quando sarà annunciato il nuovo capitolo della serie sportiva?

Se siete fan del calcio, e non avete ancora messo le mani sull’ultimo episodio del franchise, potete recuperare adesso FIFA 21 ad un prezzo stracciato.

Il gioco è stato recentemente al centro di un dibattito a proposito delle dinamiche delle loot box, verso le quali, secondo un primo report poi smentito, Electronic Arts avrebbe spinto i suoi utenti.

Va notato come si è trattato di uno dei primissimi titoli a supportare PS5 e Xbox Series X|S nativamente, con i risultati che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Gli ingranaggi del 2021 iniziano a muoversi per Electronic Arts, con il publisher che presenterà a breve i suoi prossimi titoli.

Quest’anno, EA Play non si terrà nella consueta finestra di giugno, a ridosso con l’E3, ma un mese dopo e questo potrebbe cambiare i piani per quando l’erede di FIFA 21, tra gli altri, verrà svelato.

«Su EA Play, io penso che tipicamente l’E3 ha governato la finestra di tempo promozionale chiave per gran parte dell’industria, e questo succedeva in giugno», ha spiegato Andrew Wilson, CEO di EA, agli azionisti alla presentazione dei conti della compagnia.

«Dato il COVID e il marketing virtuale e la natura di queste cose, siamo riusciti a pensare a quale sarebbe stata la timeline più appropriata per noi. E date le programmazioni di lancio dei nostri giochi, sentiamo che luglio sia la finestra di tempo giusta. Sentirete tanto dal nostro gruppo in giugno e prenderemo il volo da lì a luglio».

Wilson ha aggiunto che, insieme a tutta la linea di EA Sports (e Codemasters) nel 2021, FIFA 22 sarà un’esperienza davvero next-gen su PS5 e Xbox Series X|S, che trarrà vantaggio dalla potenza dei nuovi hardware.

Già lo scorso anno avevamo visto un dilatamento dei tempi per la presentazione del nuovo FIFA, con un reveal che era arrivato soltanto a metà giugno e appena poche ore prima di EA Play.

A questo punto, non è da escludere che quelle stesse tempistiche siano mantenute anche quest’anno: un’anticipazione a giugno e un reveal completo a luglio durante l’evento digitale.

Va notato come Electronic Arts farà qualcosa di simile con Battlefield 6, il cui annuncio è in programma proprio per il mese di giugno.

A questo punto non è da escludere che FIFA 22 lasci campo libero a Battlefield per poi tornare direttamente a luglio, approfittando pure delle competizioni calcistiche che termineranno un po’ più avanti per via degli europei.

L’E3 2021 si terrà ad ogni modo il 12 giugno ed Electronic Arts fa parte della schiera di publisher che lo supporteranno, per cui sarà quella la finestra temporale da tenere d’occhio per i suoi annunci.