Skyrim ricreato in Unreal Engine 5 è davvero next-gen

Molti fan si sono domandati quale sarebbe l’aspetto di Skyrim, il quinto capitolo della famosa serie The Elder Scrolls, se venisse ricreato oggi con la tecnologia e la potenza della next-gen.

Un fan ha deciso di provare a rispondere a questo quesito, ricreando alcune delle zone più iconiche di Skyrim su Unreal Engine 5, l’ultimo motore grafico che ci ha già dato un assaggio di ciò che potremo aspettarci dalla prossima generazione.

Gli appassionati, a modo loro, avevano già ricreato una versione next-gen applicando un’enorme quantità di mod nel titolo.

Il titolo ancora oggi entusiasma i giocatori nonostante i tanti anni di distanza dall’uscita originale dal titolo, come dimostrato da questo spettacolare scontro tra un seguace ed un Falmer.

Un'area di Skyrim diventa next-gen grazie all'Unreal Engine 5.

L’utente Hall 00117 ha deciso di mettere alla prova Unreal Engine 5 ricreando uno dei suoi luoghi preferiti di Skyrim: la torre di osservazione presente fuori dalla città di Whiterun.

Il fan ha spiegato che si è trattato semplicemente di un test, pur sottolineando che c’è stato un enorme lavoro dietro la ricreazione next-gen di quest’area del gioco.

Ha infatti sottolineato come gli unici asset che non sono stati creati da lui, e che dunque erano già presenti nell’early accessi di Unreal Engine 5, sono stati lo sfondo e gli alberi di pino.

Questa demo next-gen di Skyrim riesce a girare ad un fluido framerate di 70fps: potete ammirare il grande lavoro dell’utente grazie al video pubblicato sul suo canale YouTube:

Nei commenti alcuni fan dubitano che The Elder Scrolls VI potrà mai arrivare a questo livello di dettagli tecnici, dato che Bethesda ha già annunciato di non voler utilizzare Unreal Engine 5 per la realizzazione del prossimo capitolo.

Ciò non toglie nulla all’incredibile lavoro svolto dal fan di Skyrim, che fa sperare agli utenti che un giorno Bethesda possa scegliere di ricostruire il gioco per sfruttare pienamente la next-gen.

In ogni caso, la compagnia ci ha già dato un assaggio di cosa potremo aspettarci nella prossima generazione: il trailer di Starfield è stato infatti realizzato interamente con grafica in-game.

Il mondo di Skyrim è talmente spettacolare che un fan ha deciso di farsi intagliare la mappa su legno a mano: il risultato è semplicemente sbalorditivo.

Nel frattempo, un fan particolarmente paziente è riuscito a rintracciare la posizione di un NPC che era stato letteralmente spazzato via dal gioco.