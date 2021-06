Skyrim, la mappa riprodotta su legno intagliato a mano è spettacolare

Il mondo di Skyrim è rimasto nel cuore di tantissimi giocatori, soprattutto per via di una mappa esplorabile a proprio piacimento e ricca di luoghi memorabili.

Per questo motivo, un fan particolarmente appassionato ha deciso di voler possedere una riproduzione estremamente dettagliata della mappa di The Elder Scrolls V Skyrim, realizzata su un grande pannello di legno.

Un artista ha riprodotto la mappa di Skyrim su legno intagliato a mano.

Come riportato da Game Rant, un appassionato ha deciso di contattare il proprio amico, che realizza lavori a mano in legn, per farsi intagliare a mano una replica perfetta della mappa di Skyrim.

L’utente Reddit LadyHenwin, che ha realizzato quest’opera d’arte, ha rivelato che ci sono volute ben 30 ore per poterla portare a termine e curarla in ogni singolo dettaglio.

Il risultato è sicuramente spettacolare: potete ammirare questo capolavoro grazie alla foto scattata e condivisa dall’artista sul popolare forum dedicato al gaming:

In risposta a chi gli chiedeva quanto sarebbe costato questo lavoro, l’utente ha ammesso di non avere ancora stabilito una cifra, ma che probabilmente si sarebbe aggirata intorno ai 600$.

Questo perché gli intagli sono stati realizzati interamente a mano, rendendo difficile trovare il giusto equilibrio tra un prezzo equo ma competitivo allo stesso tempo.

Le dimensioni sono invece di 13 x 23′‘, che come si può osservare dalla foto sono comunque abbastanza grandi da poter ammirare ogni dettaglio.

L’artista ha ammesso che per realizzare l’opera ha prima stampato una versione allargata della mappa, oltre ai bordi che sono stati scelti per l’intagliatura, per poi utilizzare carta carbone per riprodurla fedelmente.

Il giocatore che ha commissionato l’opera potrà sicuramente dirsi soddisfatto di un capolavoro che vale ogni singolo centesimo speso, soprattutto per un vero fan della saga.

