Starfield, Bethesda conferma un dettaglio del trailer che vi esalterà

Bethesda ha appena svelato che abbiamo già avuto modo di vedere la grafica della loro prossima esclusiva, Starfield, grazie al trailer diffuso in occasione dell’E3 2021.

Sembra proprio infatti che per realizzare la presentazione video del nuovo Skyrim ambientato nello spazio, Bethesda non abbia utilizzato alcun tool cinematografico, renderizzando il tutto in-game.

Come riportato da GamingBolt, il senior lighting artist Keith Beltramini sul suo profilo ArtStation ha infatti confermato come il trailer di Starfield sia stato realizzato interamente con la grafica che vedremo nel gioco.

Pare dunque che la presentazione video non sia stata realizzata in CGI, come pensavamo inizialmente, e che il team abbia già avuto modo di farci vedere di cosa sarà capace l’engine della loro nuova esclusiva.

Seppur la release del gioco sia ancora distante, dato che il lancio è previsto per l’11 novembre 2022, il team ha dunque voluto iniziare a farci dare un’occhiata al comparto tecnico di un titolo in cui Bethesda crede ciecamente.

Si tratta di una notizia che ai fan certamente farà piacere, trattandosi di un ulteriore assaggio di ciò che Xbox Series X sarà in grado di fare con le proprie esclusive.

In ogni caso, possiamo certamente dire che è sorprendente il fatto che Xbox e Bethesda non abbiano scelto di comunicare fin da subito questo particolare aspetto su uno dei loro giochi più attesi.

Grazie alle parole di Keith Beltramini ne abbiamo però avuto una conferma ufficiale: adesso non resta dunque che aspettare che Bethesda scelga di mostrare più nel dettaglio anche il gameplay del titolo.

L’esclusività Xbox di Starfield ha deluso, e non poco, i fan su PS5 che si sono visti privare di un grande titolo Bethesda: la compagnia ha deciso di lanciare loro un messaggio e sottolineare come comprendano la loro rabbia, ma non hanno alcuna intenzione di scusarsi.