Skyrim, lo scontro sul ponte tra un seguace e un Falmer è emozionante

The Elder Scrolls V Skyrim è sicuramente il capitolo più popolare della saga di Bethesda, che ancora oggi viene rigiocata continuamente dai propri fan.

Skyrim offre infatti tantissime opzioni per la rigiocabilità, soprattutto per gli utenti PC grazie al vastissimo supporto alle mod, che possono letteralmente trasformare quest’avventura.

C’è dunque tantissima attesa per il sesto capitolo della saga, purtroppo assente all’E3 2021: un riferimento a The Elder Scrolls VI potrebbe però essere apparso nel trailer di Starfield, con un easter egg legato alla possibile futura mappa del gioco.

Proprio il nuovo titolo sci-fi di Bethesda dovrebbe piacere particolarmente ai fan del quinto The Elder Scrolls: non è infatti un caso come perfino la data d’uscita omaggi proprio Skyrim.

Lo scontro tra Inigo e un Falmer è spettacolare.

Una delle mod più popolari disponibile su The Elder Scrolls V Skyrim è sicuramente Inigo, un seguace Khajiiti interamente doppiato e che presenta oltre 7000 dialoghi unici, che potete scaricare ed installare tramite l’apposita pagina su NexusMods.

L’utente Reddit PomegranateKilla ha però deciso di mettere alla prova il suo nuovo follower, dandogli la possibilità di mostrargli le sue abilità in combattimento.

Per questo motivo è riuscito ad inscenare uno scontro su un ponte sospeso tra Inigo ed un Falmer, una delle creature più potenti presenti in tutta Skyrim: potete ammirare voi stessi la battaglia mortale in questo spettacolare video.

Il Falmer si è difeso molto bene e per poco non riusciva a buttare giù dal ponte il suo avversario, ma alla fine non ha potuto fare nulla contro le superiori abilità con la spada di Inigo.

I follower hanno dunque dimostrato di poter essere molto utili anche in combattimento, al punto che in uno scontro 1 vs 1 il nostro protagonista ha potuto rilassarsi e godersi il meraviglioso panorama dell’ambientazione.

Da sempre i fan sono sempre rimasti affascinati nell’osservare i comportamenti degli NPC di Skyrim: un giocatore in particolare è perfino riuscito a rintracciare nuovamente uno di essi, perfino dopo che il gioco lo aveva tolto di mezzo.

Un appassionato si è divertito talmente tanto ad esplorare la mappa del quinto The Elder Scrolls da decidere di volerne possedere una versione intagliata a mano su legno, ed il risultato è davvero spettacolare.

In attesa di poterne sapere di più sul sesto capitolo, abbiamo riepilogato tutto ciò che sappiamo attualmente su Starfield, che è stato appositamente definito come «Skyrim nelle stelle».