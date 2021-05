Skyrim è già next-gen e non ve ne siete ancora accorti

The Elder Scrolls V: Skyrim è un gioco che ha di fatto attraversato intere generazioni di console, perdendo solo parte del suo fascino originale.

L’ultimo capitolo regolare della saga fantasy targata Bethesda è infatti uno dei capitoli del franchise più giocati in assoluto, in vista del tanto agognato The Elder Scrolls VI (di cui si sa ancora molto poco).

Nonostante il gioco sia effettivamente “vecchio”, nel corso degli anni un gran numero di giocatori hanno continuato a divertirsi in Skyrim grazie anche e soprattutto a una mole di mod realmente sorprendenti (inclusa quella che vi permette di accarezzare i cani).

Ora, via Reddit, un utente ha orgogliosamente annunciato che grazie all’inclusione di ben 500 (cinquecento) mod, il quinto The Elder Scrolls è diventato di fatto un titolo di nuova generazione, specie dal punto di vista tecnico.

Elyrious, questo il nickname della persona che ha mostrato a tutti questo Skyrim in salsa next-gen, ha suggerito di mantenere il gioco nella sua versione vanilla, con l’aggiunta solo ed esclusivamente delle modifiche grafiche che rendono il gioco davvero straordinario da vedere.

Poco sotto, trovate una piccola gallery che mostra il sorprendente risultato finale.

Sia gli scenari aperti, che il dettaglio di effetti ambientali (come il fuoco) e dei vari personaggi sembra davvero uscito da una versione moderna del classico.

In basso, altre quattro immagini davvero niente male:

Vi ricordiamo che ad aprile è stata mostrata anche la nuova mod chiamata Assault on Valenwood, la quale permette di esplorare scenari inediti mai visti nel gioco originale.

Ma non solo: un’altra mod che avrebbe dovuto rendere Riften più verdeggiante l’ha invece trasformata per sbaglio in una città di formaggio.

Infine, un fan ha pubblicato una mod che ci permette di introdurre la simpatica “nonnina Skyrim” Shirley Curry nel gioco stesso.