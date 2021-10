Skyrim, non poteva mancare il nuovo gioco da tavolo ufficiale

Altra settimana, altra chiacchierata a tema Skyrim, un titolo che non smetterà di essere centrale nel dialogo della community dei videogiocatori.

Il videogioco di Bethesda è assolutamente un cult nella storia del gaming, e negli anni è diventato un’assoluta pietra miliare che appassiona praticamente chiunque.

C’è chi è davvero ossessionato da Skyrim, come chi riesce a trovare delle nuove feature anche dopo dieci anni dall’uscita.

E a volte ci sono dei riferimenti davvero nascosti, in alcune occasioni anche ad altre famose saghe videoludiche che nessuno ha notato prima.

E non poteva davvero mancare l’ennesimo pezzo a comporre il grandissimo franchise di Skyrim, ovvero il nuovo gioco da tavolo ufficiale.

Da non confondersi con il Risiko a tema (sì, c’è anche quello), perché in questo caso si tratta di un gioco cooperativo di avventura.

Skyrim – The Adventure Game arriverà il 2 novembre sulla piattaforma di crowdfunding Gamefound, da un gigante del settore come Modiphius Entertainmente.

Come riportato da DiceBreaker, inoltre, tra i vari pledge della campagna di raccolta fondi ci sarà anche la possibilità di sbloccare una demo per Tabletop Simulator su Steam.

Per quanto riguarda le meccaniche di gioco, che potete sbirciare attraverso il sito della piattaforma, l’idea è quella di replicare il senso di avventura ed esplorazione tipici del videogioco.

Si potrà giocare in un gruppo fino a quattro giocatori ma, come di consueto ultimamente, esiste anche una modalità per singolo giocatore, per essere ancora più attinenti con lo Skyrim originale.

In attesa dell’avvio della campagna di raccolta fondi, potete rifarvi gli occhi sullo splendido gioco da tavolo di Cuphead.

Anche Resident Evil non poteva lasciarsi scappare il suo boardgame, e quello del terzo capitolo include anche il Nemesis!

A volte succede anche che i giochi da tavolo più famosi si fondano con i videogiochi più famosi, come successo in Fortnite.