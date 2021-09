Cuphead, in attesa di un sequel arriva il gioco da tavolo (ed è bellissimo)

Dopo lo splendido esordio di Studio MDHR con Cuphead si sono perse le tracce di eventuali DLC, che magari diventeranno sequel, dell’ispiratissimo platform.

Siamo infatti rimasto all’annuncio di The Delicious Last Course, contenuto aggiuntivo dove apparirà anche una nuova protagonista chiamata Ms. Chalice, di cui per ora dobbiamo solo accontentarci di un Funko Pop.

Cuphead creò davvero un grande scompiglio nel mondo dei videogiochi, e non solo, perché è stata annunciata anche una serie Netflix dedicata alle due nostre tazzine preferite.

Un successo ancora più ampliato dall’uscita su tutte le console, tra cui PlayStation 4 e Nintendo Switch, dove il titolo ha continuato a spopolare.

Non sappiamo a che punto sia Studio MDHR con i lavori sui contenuti aggiuntivi di Cuphead, ma intanto possiamo goderci l’arrivo di un nuovo gioco da tavolo ispirato al videogioco.

È stato annunciato da Usaopoly, casa editrice statunitense, e si chiama Cuphead: Fast Rolling Dice Game. E non poteva che essere un gioco di dadi, che renderebbe fiero il malefico King Dice.

Il gioco ripropone la velocità e la frenesia degli scontri di Cuphead, in cui da 1 a 4 giocatori dovranno affrontare le iconiche battaglie con i boss visti all’interno del videogioco.

Ogni boss ha un suo mazzo, con delle mosse imprevedibili a cui i giocatori dovranno reagire con prontezza per sconfiggerlo, tra lanci di dadi e combo di abilità.

Un gioco ovviamente cooperativo, in cui si potrà interpretare Cuphead, Mugman, Ms Chalice oppure Elder Kettle, a seconda del numero di giocatori.

Per ora non ci sono notizie della localizzazione di Cuphead: Fast Rolling Dice Game, che è solo in inglese per ora, ma vista la popolarità dei giochi da tavolo tratti da videogiochi non dubitiamo che qualche editore italiano ne acquisterà la licenza.

Se cercate altri giochi da tavolo tratti dai videogiochi, per ingannare l’attesa, perché non date un’occhiata alla nostra selezione dei migliori?

Senza dimenticarvi che, tra i tanti, c’è anche un boardgame ispirato a Resident Evil 3, dove viene riprodotta fedelmente la fuga dal Nemesis.

Anche Metal Gear Solid stava avendo il suo gioco dedicato, ma purtroppo i lavori sono stati interrotti e il gioco cancellato.