Skyrim ha un riferimento a Castlevania che sicuramente v’è sfuggito

The Elder Scrolls V Skyrim è un gioco monumentale, divenuto col passare degli anni uno dei più celebri titoli tra quelli targati Bethesda.

Il quinto capitolo della serie è in ogni caso atteso al varco anche in una Anniversary Edition pensata per le console next-gen (vale a dire PS5 e Xbox Series X|S).

Skyrim Anniversary Edition proporrà, oltre a tutti i contenuti della versione base, anche 500 contenuti del Creation Club, una nuova meccanica legata alla pesca e molto altro ancora.

Senza contare che sulle pagine di SpazioGames, solo alcune settimane fa, abbiamo deciso di includere Skyrim nella nostra classifica dei migliori open world, nella posizione che più gli spetta.

Ora, come riportato da GamesRadar+, qualcuno ha scovato un particolare Easter Egg presente nel gioco, legato a doppio filo a un’altra saga che definire storica è poco.

Stiamo parlando di Castlevania, il leggendario franchise targato Konami ormai assente ufficialmente dalle scene da diverso tempo.

Il riferimento alla saga dedicata ai Belmont può essere trovato nella grande sala di Volkihar Keep, anche se molti giocatori saranno chiamati a pensare che si tratti di uno strano dettaglio piuttosto che di un Easter Egg vero e proprio.

Questi si presenta sotto forma di teca, al cui interno è possibile notare un artiglio di hagraven, un occhio di gatto a sciabola, un cuore di daedra, una cassa toracica di cane e un semplice anello d’oro.

Anche se a prima vista il contenuto può sembrare un insieme di oggetti buttati alla rinfusa, in realtà si tratta di un riferimento a Castlevania 2. Poco sotto, un’immagine tratta dal gioco.

Ne gioco, il protagonista Simon Belmont è infatti chiamato a distruggere l’unghia, il bulbo oculare, il cuore, l’anello e la cassa toracica di Dracula.

Sicuramente, quindi, gli oggetti visibili nella teca di Skyrim non sono solo una semplice coincidenza, bensì una strizzatina d’occhio a uno dei capitoli più amati della serie Konami.

Ricordiamo che Skyrim offre davvero una quantità inenarrabile di armi e oggetti divenuti iconici col passare degli anni, tanto che un fan ha deciso di ricrearne uno dal vivo.

Parlando invece di Castlevania, secondo il director dello spin-off , i fan dovrebbero “farsi sentire” per vedere un nuovo capitolo.

Nell’attesa, i fan potranno scegliere di recuperare anzitempo un capitolo inedito, il cui prototipo è disponibile gratuitamente da alcune settimane.