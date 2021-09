Fortnite si “fonde” con il gioco da tavolo più famoso del mondo

Fortnite con la prossima Stagione 8 Al Cubo, si prepara alla nuova – grande – rivoluzione per il battle royale più giocato di sempre.

L’ormai celebre titolo di Epic Games è infatti diventato senza mezzi termini un vero e proprio fenomeno di massa, con un numero di giocatori sempre crescente.

Solo pochi giorni fa una nuova collaborazione ha visto l’ingresso ufficiale dell’alta moda nel gioco di battaglia reale, con tanti (e costosissimi) prodotti iconici del marchio Balenciaga.

Peccato solo che Fortnite sia finito in una lista nera davvero molto problematica, a seguito della diatriba legale tra Apple ed Epic.

Ora, un leak potrebbe aver svelato con leggero anticipo un nuovo crossover in arrivo per Fortnite, che vedrà questa volta sotto i riflettori uno dei più grandi giochi da tavolo di sempre (se non il più celebre in assoluto).

Stiamo parlando del Monopoly: il leaker HYPEX avrebbe infatti trovato dei file di gioco dell’ultima versione di Fortnite che spingerebbero proprio in quella direzione (via ResetEra).

Più nello specifico parliamo di otto dorsi in tutto e per tutto simile alle classiche pedine del Monopoly: vediamo infatti il cappello a cilindro, lo Scottish Terrier e la macchinina da corsa, oltre al pinguino e al T-Rex.

La collaborazione sorprenderebbe fino a un certo punto, visto che il battle royale di Epic Games è già diventato un vero Monopoly a tema prodotto da Hasbro (in ben due edizioni disponibili nei negozi).

Ricordiamo anche che la Stagione 8 Al Cubo di Fortnite porterà i giocatori in una sorta di dimensione parallela, cosa questa già anticipata da un leak che strizza l’occhio alla serie Stranger Things.

Ma non solo: Epic ha da poco ufficializzato l’arrivo di una nuova attesa skin di Fortnite ispirata a un popolare antieroe Marvel, per celebrare il suo ultimo film in uscita.

Infine, avete letto anche che in futuro lo sviluppatore potrebbe decidere di includere nel battle royale anche una modalità open world sandbox del tutto inedita e richiesta a gran voce?