Skyrim nel mondo reale, su TikTok spopola la missione nel fast food

Skyrim è un videogioco a dir poco amato, che scatenato una marea di emuli, cloni, meme e parodie di ogni tipo anche su TikTok.

Ovviamente il tormentone più celebre, diventato famigerato anche, è quello per cui Skyrim è uscito praticamente su ogni cosa, PlayStation VR inclusa.

D’altronde macina ancora un volume di vendite importante, e anche quando non c’è esiste chi si prende la briga di ricrearlo in altri giochi.

Anche utilizzando delle mod per trasformare giochi molto diversi da Skyrim in qualcosa di molto simile al titolo Bethesda.

La nuova follia a tema Skyrim viene in questo caso da TikTok, il social network cinese dove meme e parodie spopolano a dir poco.

Un filone dei video satirici a tema Skyrim, uno dei più gettonati e divertenti, è da sempre “Skyrim in real life” dove, come potete intuire, si ironizza su come potrebbe essere riportato nella realtà il titolo.

Con i suoi bug, i comportamenti ormai datati (ma rigorosamente vintage) degli NPC, e tutto quello che rende Skyrim cio che è.

Su TikTok, qualcuno ha immaginato come potrebbe essere una missione del gioco se fosse ambientata all’interno di un Chick-fil-A, una catena di fast food che fa piatti a base di pollo.

Nei due video, che potete recuperare tramite Kotaku, viene mostrata l’esilarante riproposizione di una missione stealth.

E c’è tutto! I movimenti sincopati dei personaggi, le dinamiche di gioco tipiche, e anche la IA con comportamenti bizzarri come le classiche guardie che si voltano appena si gira l’angolo.

Una riproposizione perfetta, realistica come la versione di Skyrim con 1200 mod, 4K e ray tracing.

A proposito di mod, di recente c’è stato un po’ di tumulto per quanto riguarda la mod anti-dipendenza da gioco, una storia abbastanza curiosa.

Si parla sempre di Skyrim, ma non è solo lui ad essere diventato next-gen. Un altro titolo della saga ora è diventato molto più bello da vedere.