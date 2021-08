Skyrim, rimossa la mod che impediva l’avvio (ma c’è chi la rivuole)

I fan di Skyrim sono strani, si sa, e soprattutto i fan di Bethesda hanno sviluppato uno strano rapporto con i bug, che siano quelli reali o indotti dalle mod.

Anche in titoli come Fallout 4 tutti gli incidenti di percorso di stampo tecnico sono visti ormai come delle cose su cui riderci da parte della community.

Ma quella di Skyrim è senz’altro la community più viva dei giochi Bethesda, che ancora oggi scopre dei dettagli impensabili sul gioco.

Ed è quella che con le mod si diverte di più, arrivando ad inserire Jedi e spade laser all’interno del titolo.

E il mondo delle mod di Skyrim è a sé stante, una community che è in grado di generare software che impediscono l’avvio del gioco come NoSkyrim, che ora è stata rimossa.

Tramite GamesRadar scopriamo che la mod è stata tolta definitivamente dal portale Nexus Mods.

Sembrerebbe tutto normale, visto che è una mod che impediva letteralmente di avviare il gioco. Toglierla deve essere stata la cosa migliore da fare, giusto? Non ditelo ai fan.

La mod, che era stata creata con l’intento di combattere la dipendenza dal gioco, è stata tolta perché crea un bug volontariamente al gioco, e lo staff di Nexus Mods non se l’è sentita di tenere online un software del genere.

Ai giocatori, però, questa mossa non è piaciuta. Non hanno ritenuto questa una sufficiente motivazione per eliminare la mod dal portale.

Tant’è che è stata fatta una petizione al riguardo, con oltre 450 giocatori sul piede di guerra contro la decisione che, però, ormai è stata presa in maniera irrevocabile.

Qualcuno si è già sfogato altrove, perché di recente è stata ricreata l’intera Whiterun all’interno di Valheim.

Un mondo che i giocatori amano alla follia, quello di Skyrim, talmente tanto che c’è chi l’ha ricreato all’interno di un diorama digitale.

E a proposito di amare alla follia, non poteva mancare l’ennesima edizione del gioco: la Anniversary Edition, con update next-gen incluso.