Skyrim, l’iconica introduzione ha richiesto diverse ore per colpa di… un’ape

Sicuramente la maggior parte dei videogiocatori più appassionati ricorderà molto bene l’iconica introduzione di Skyrim, il cui famoso giro dentro il carro è diventato un vero e proprio meme.

Oggi uno sviluppatore di Bethesda che ha lavorato su Skyrim ha però svelato un aneddoto molto interessante: perfezionare quella scena non è stato affatto semplice per colpa di… un’ape virtuale.

Si tratta di una curiosità molto divertente, che si aggiunge a quella raccapricciante recentemente scoperta da un fan dopo 8 anni dall’uscita.

La community continua invece a scoprire trucchi che rendono l’esplorazione molto più facile: l’effetto di un oggetto in particolare permette di annullare i danni da caduta.

Nate Purkeypile ha svelato su Twitter un retroscena interessante sul famoso giro in carrozza (via Kotaku), per svelare ai propri follower quanto possa risultare complicata la produzione di un videogioco.

Il lead artist ha infatti confermato che oggi quell’introduzione è famosissima, ma che durante le fasi di sviluppo Bethesda ha dovuto lavorarci per tantissimo tempo a causa di un bug apparentemente inspiegabile.

Il carro dell’introduzione di Skyrim infatti veniva spesso lanciato via inspiegabilmente, ma non in maniera consistente, lasciando dunque gli sviluppatori di Skyrim perplessi su cosa potesse scatenare quel curioso evento.

Alla fine, è stato scoperto che era tutta colpa di un’ape virtuale: Bethesda aveva infatti aggiunto la fisica di collisione per gli insetti, permettendo ai giocatori di raccoglierli come ingredienti.

