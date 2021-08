Skyrim, un giocatore fa una scoperta raccapricciante (dopo 8 anni)

The Elder Scrolls V Skyrim è ancora un’avventura così grande da ingannare il tempo che ci separa dal prossimo e atteso The Elder Scrolls VI, attualmente in lavorazione in quel di Bethesda.

Il quinto episodio della saga di RPG fantasy è infatti un titolo che nel corso degli anni ha messo in piedi una fanbase di giocatori realmente strepitosa, ancora molto attiva.

Senza contare che su SpazioGames abbiamo incluso ovviamente anche Skyrim nella nostra classifica dei migliori open world, pubblicata alcuni giorni fa.

Considerando anche i modder talvolta strepitosi, come quello in grado di inserire una feature direttamente da Zelda Breath of the Wild, e il gioco è fatto.

Anche se il gioco è uscito da quasi dieci anni, i giocatori stanno ancora scoprendo (o riscoprendo) nuove chicche davvero niente male: è il caso dell’utente Reddit “KJ00R”, il quale si è imbattuto in qualcosa di raccapricciante ma decisamente molto interessante (via GameRant).

KJ00R ha infatti scoperto con enorme sorpresa che i giocatori possono mangiare i cadaveri dei nemici caduti per ripristinare la salute (o la fame, in modalità sopravvivenza).

Cosa ancora più sconvolgente, KJ00R ha giocato a Skyrim per oltre otto anni prima di scoprirlo. Per testarlo con le proprie mani (e i propri stomaci forti) i giocatori dovranno completare una missione specifica e ottenere l’Anello di Namira.

La quest si chiama The Taste of Death, accessibile una volta che il giocatore entra nella Hall of the Dead a Markarth.

Solo durante la missione, nel corso del sacrificio di un povero innocente su un altare, potrete testimoniare il vostro primo, atto di cannibalismo.

Per quanto folle sia questa scoperta, testimonia come ci siano ancora molti segreti da scoprire in Skyrim, un gioco così grande e vasto da lasciare stupefatti.

Del resto, solo poche settimane fa un altro giocatore aveva scovato nel gioco una misteriosa creatura sepolta nei ghiacci, mai vista prima.

I modder, nonostante tutto, hanno sempre fatto di tutto per rendere il gioco fresco e attuale, come dimostra l’ultima creazione in grado di rendere Skyrim un prodotto del 2021.

Ma non solo: avete visto anche come sarebbe il gioco targato Bethesda con Ray-Tracing e ben cinquecento mod?