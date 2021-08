Skyrim, una preziosa maschera esiste davvero (ed è identica all’originale)

Mentre l’attesa per il prossimo capitolo si preannuncia ancora lunga, The Elder Scrolls V Skyrim rimane ancora uno dei titoli più apprezzati (e giocati) della serie.

Gli utenti alle prese con le gesta del Sangue di Drago avranno probabilmente già incontrato la maschera Konahrik, una delle dieci presenti nel gioco, che un fan ha deciso di ricreare alla perfezione.

Gli appassionati del titolo sono sempre alla ricerca di curiosità e segreti, l’ultimo dei quali ci spiega come ottenere una preziosissima Anima di Drago senza combattere.

Trattandosi di un titolo ricco di contenuti, è normale che alcune scoperte richiedano anni prima di vedere la luce, come quella relativa a una pratica davvero cruenta.

La maschera Konahrik si differenzia dalle altre nove presenti nel gioco per i suoi riflessi dorati, ed è considerata parte della categoria “armatura pesante”.

In quanto a design, l’oggetto spicca nettamente rispetto agli altri, tutti caratterizzati da incisioni simili e da colori diversi, che spaziano dal marrone scuro all’azzurro.

La maschera in questione ci permette di curarci automaticamente nel caso in cui la nostra vita scenda al di sotto del 15%, e di fare lo stesso con i compagni nelle nostre vicinanze.

La possibilità che ciò avvenga è anch’essa del 15%, e di conseguenza è sconsigliabile fare un eccessivo affidamento sull’oggetto, che ci dà comunque la possibilità di evocare un Sacerdote del Drago (con una chance ancora più bassa, pari al 3%).

L’utente di Reddit thecraftingnerd (il nome la dice lunga sulle sue abilità) ha voluto ricreare l’iconica maschera di Skyrim fin nei minimi dettagli, accompagnandola anche con una riproduzione del rispettivo cappuccio (via GameRant):

La riproduzione è davvero di ottima fattura, sia per le dimensioni che per la cura riposta nei dettagli. Anche il materiale sembra davvero simile a quello visto nella maschera Konahrik originale.

