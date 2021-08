Skyrim, scoperto un trucco per non subire danni da caduta

Ancora oggi Skyrim è indubbiamente uno dei giochi open world più influenti e giocati negli ultimi anni dalla community, costantemente impegnata alla ricerca di nuovi segreti per migliorare l’esperienza.

Un fan di Skyrim particolarmente ingegnoso è riuscito a scoprire un trucco per non subire danni da caduta, utilizzando semplicemente un oggetto e senza l’ausilio di mod.

Dopo otto anni dall’uscita, gli utenti continuano a scoprire nuovi segreti nascosti su Skyrim, come un dettaglio raccapricciante per recuperare la salute.

I giocatori hanno inoltre scoperto che esiste un metodo per ottenere un’anima di drago senza dover combattere una delle omonime creature.

Come riportato da GamesRadar+, l’utente Reddit Alibium ha segnalato che la Gelatina di netch ha un effetto particolarmente utile per l’esplorazione della mappa: se utilizzata al momento giusto, permetterà di non subire danni da caduta.

La Gelatina di netch è un ingrediente che può essere ottenuto sconfiggendo le omonime creature, solitamente inoffensive e che attaccheranno soltanto se provocate.

Se consumato, l’oggetto paralizzerà il protagonista per un secondo: utilizzarla poco prima di subire l’impatto con il terreno è in grado di renderci invulnerabili a causa dell’effetto paralizzante, che impedirà la corretta registrazione dei danni della caduta.

Come potete osservare nella clip video condivisa nel forum Reddit dedicato a Skyrim, dopo che l’effetto della paralisi sarà terminato, il giocatore sarà libero di riprendere il suo cammino come se nulla fosse accaduto.

Si tratta sicuramente di un trucco molto utile per prendere scorciatoie altrimenti inutilizzabili e garantire una maggiore libertà di esplorazione, a patto di avere abbastanza tempo a disposizione per raccogliere abbastanza Gelatina di netch.

Sconfiggere le creature non è particolarmente impegnativo, anche se il costo «emotivo», come evidenziato nei commenti, potrebbe essere troppo alto dato che si tratta di mostri prevalentemente innocui.

Per migliorare ulteriormente l’esplorazione, alcuni fan hanno pensato di rubare una delle feature chiave di Breath of the Wild.

In attesa che possa davvero venire rilasciata una nuova versione di Skyrim, c’è chi è già riuscito a creare un’edizione next-gen sfruttando ben 500 mod ed il ray tracing.

Inoltre, una delle maschere più preziose di Skyrim è stata ricreata anche nella realtà, con un lavoro che appare praticamente identico alla controparte videoludica.