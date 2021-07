Skyrim incontra The Witcher (e il risultato è sorprendente)

Skyrim sta per soffiare le sue prime dieci candeline, ma il capolavoro di Bethesda continua a far parlare di sé giorno dopo giorno, ora grazie anche a una sorprendente “fusione” con The Witcher.

Il gioco, disponibile anche su console Nintendo Switch, è divenuto col passare degli anni un grande classico, imponendosi come un baluardo del genere degli RPG d’azione fantasy.

Purtroppo, però, ad oggi ancora non si sa nulla di un’eventuale versione next-gen, nonostante un fan l’abbia tramutato in un titolo del 2021 grazie al motore grafico Unreal Engine 5.

Del resto, Skyrim è ancora oggi un gioco bellissimo da vedere, quindi nessuno sente la reale necessità di chissà quale update tecnico.

Ora, via Reddit, un fan ha deciso di innestare nel gioco Bethesda nientemeno che Geralt di Rivia, il leggendario protagonista di The Witcher.

Chiaramente, non si tratta di un DLC e né di un aggiunta ufficiale di qualche tipo, bensì di una mod in grado di replicare le fattezze dello Strigo nell’avventura di Skyrim.

Inutile sottolineare come, complice anche la sontuosa atmosfera del titolo Bethesda, l’eroe di The Witcher si leghi così bene da sembrare parte integrante del quinti capitolo di The Elder Scrolls.

Poco sotto, trovate due immagini che mostrano il protagonista di The Witcher 3 Wild Hunt tra le lande di Tamriel.

Ovviamente, considerando che parliamo di due saghe ben distinte, è davvero molto improbabile (per non dire impossibile) che The Elder Scrolls e The Witcher possano un giorno incontrarsi in un crossover ufficiale.

Vero anche che l’aggiornamento di nuova generazione del terzo capitolo della serie di CD Projekt arriverà quest’anno su PS5, Xbox Series X/S e PC, con tanto di DLC ispirati alla serie Netflix di The Witcher.

Sempre parlando di mod, un progetto inizialmente nato come sequel di Skyrim sta per diventare un vero e proprio gioco standalone.

Ma non solo: un giocatore ha invece deciso di dimostrare tutta la passione verso il gioco Bethesda facendosi intagliare su legno a mano la mappa di Skyrim.

Infine, avete già visto anche il video che mostra lo spettacolare scontro tra Inigo ed un Falmer?