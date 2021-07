Skyrim, nonostante l’età, è ancora un gioco bellissimo da vedere

The Elder Scrolls V Skyrim è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi di uno dei capitoli più amati di sempre della saga Bethesda.

Il gioco, disponibile da alcuni mesi anche su console Nintendo Switch, è infatti divenuto con il tempo un vero e proprio classico immortale, amato da legioni di giocatori in tutto il mondo.

Disponibile in una miriade di versioni su praticamente tutte le console disponibili, il gioco non ha ancora ricevuto un upgrade next-gen (nonostante un fan l’abbia trasformato grazie a Unreal Engine 5).

Senza contare anche che un progetto nato inizialmente come semplice mod sta diventando un vero e proprio titolo standalone.

Ora, su Reddit, alcuni appassionati hanno fatto notare alla community di come Skyrim sia in realtà un gioco invecchiato davvero bene, offrendo di fatto scorci e panorami invidiabili.

Due utenti hanno infatti sottolineato la bellezza delle ambientazioni che, pur non raggiungendo magari lo stato dell’arte di alcuni titoli usciti anni dopo (tra cui, ad esempio, Red Dead Redemption 2), continuano a risultare tremendamente suggestivi.

Poco sotto, due screen particolarmente suggestivi portati all’attenzione dei giocatori nel noto forum statunitense:

Vero anche che l’attesa per il sesto capitolo della saga di The Elder Scrolls è così alta nonostante sia stato il grande assente all’E3 2021, che i giocatori continuano a vivere il vecchio Skyrim con la stessa passione vista in passato.

Non è chiaro infatti se TES 6 sarà un’esclusiva Xbox, visto che la cosa è oggetto di discussione ormai da diversi mesi.

La grandezza degli scenari del precedente capitolo, uniti a un’impronta estetica fantasy davvero unica (divenuta col tempo un marchio di fabbrica del franchise Bethesda), ha sicuramente aiutato a imprimere sulla pietra il fascino del gioco.

