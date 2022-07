Skyrim in versione PS1 è bello (quasi) come l’originale

Skyrim è sicuramente uno di quei giochi di ruolo entrati nel mito: ad oltre dieci dall’uscita, infatti, ancora se ne parla, tanto che i fan hanno deciso di omaggiarlo in tutti modi.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti ancora al centro dell’interesse dei giocatori, i quali non sembrano volerlo dimenticare.

Basti pensare ad esempio all’arrivo di Skyrim Together Reborn, in grado di supportare un gameplay cooperativo con ben 5 giocatori nella stessa partita.

Ora, però, come accaduto ad altri classici come Red Dead Redemption, qualcuno ha deciso di trasformare Skyrim in un gioco uscito per la prima PlayStation a 32-bit.

Il canale YouTube Jackarte ha infatti pubblicato un video che mostra una versione di The Elder Scrolls V Skyrim, come fosse uscita però a fine anni ’90.

Nel filmato vediamo infatti una sorta di trailer dedicato al gioco, nel quale il Dragonborn combatte all’interno di location in tutto e per tutto simili a quelle del gioco originale.

Potete ammirare voi stessi il sorprendente risultato ottenuto, della durata di circa 3 minuti, nel player sottostante.

Ovviamente, i limiti tecnici dell’epoca avrebbero reso impossibile realizzare un gioco della grandezza di Skyrim su una console relativamente “piccola” come PSOne.

Sorprende tuttavia constatare come, seppur coi limiti tecnici dell’epoca (inclusi i ben noti pixel giganti davvero fastidiosi) il gioco Bethesda trasudi comunque fascino da vendere, anche in questa versione datata 1999.

Restando in tema, avete letto che c’è chi ha immaginato Metal Gear Solid V, o quanto meno il modello principale di Venom Snake, in perfetto stile PSOne?

Ma non solo: anche Elden Ring di FromSoftware ha di recente ricevuto un trattamento più o meno simile, per un risultato tanto retrò quanto sorprendente.

Infine, alcuni mesi fa un altro fan ha realizzato un demake di The Last of Us Part II, come fosse uscito sulla prima PlayStation.