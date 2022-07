Red Dead Redemption, ma su PS1, è un tuffo nel 1998

Non è la prima volta che grandi classici dell’epoca moderna vengono trasformati – se così possiamo dire – in giochi del passato, magari appartenenti alla generazione della prima PlayStation a 32-bit.

Del resto, la prima e indimenticata console Sony (che trovate anche su Amazon in versione mini) ha lasciato il segno nel mondo dei videogiochi in maniera assolutamente travolgente.

C’è infatti chi ha immaginato Metal Gear Solid V, o quanto meno il modello principale di Venom Snake, in perfetto stile PSOne.

O ancora, anche Elden Ring ha ricevuto lo stesso trattamento, per un risultato tanto deliziosamente retrò quanto sorprendente. Ora, però, tocca al grande classico western di Rockstar tornare nel lontano 1998: stiamo parlando di Red Dead Redemption.

L’utente 98DEMAKE ha rilasciato un video – o sarebbe meglio parlare di tech demo – in cui viene mostrata un’ideale versione di Red Dead Redemption a 32-bit.

Il video, della durata di poco più di due minuti, mette in mostra vecchi modelli poligonali spigolosi e con enormi pixel a fare da contorno, in perfetto stile PS1.

Il look, tuttavia, è in tutto e per tutto simile a quello del titolo Rockstar, tanto che – al netto della resa volutamente grezza del tutto – il risultato finale è comunque unico. Trovate il filmato poco più in basso, nel player dedicato.

